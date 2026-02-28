Szpakowski z Dowbor na imprezie z wyższej półki! Byli też Szapołowska i Szaranowicz. Wstęp tylko dla elity

Dariusz Szpakowski bryluje z Katarzyną Dowbór

Takie gale z wyższej półki zawsze wzbudzają ogromne zainteresowane. Wstęp zarezerwowany jest tylko dla elit. Jeśli ktoś myśli, że spotka tam jakiegoś celebrytę znanego z tego, że jest znany, to się zawiedzie. Na galę wręczenia medialnej Nagrody Mariusza Waltera zjechały zatem prawdziwe sławy świata mediów. Uroczystość odbyła się w muzeum Polin w Warszawie, w wśród gości zobaczyliśmy takie postacie jak: Dariusz Szpakowski, który pozował na ścince razem z Katarzyną Dowbor, Grażyna Szapołowska, Włodzimierz Szaranowicz, Monika Olejnik i Piotr Kraśko. Na gali był także Jan Urban, który jak zwykle zaprezentował się elegancko i z klasą. Selekcjoner przykuwał uwagę fotografów, podobnie jak Dariusz Szpakowski, który świetnie czuł się w towarzystwie Katarzyny Dowbor. Nic dziwnego, w końcu dwie prawdziwe legendy TVP zawsze znajdą wspólny język.

Grażyna Szapołowska zadała szyku, a Włodzimierz Szaranowicz imponował dobrą formą

Na elitarnej imprezie z wyższej półki szyku zadała także Grażyna Szapołowska, jak na ikonę polskiego kina przystało. Oko cieszył też widok Włodzimierza Szaranowicza, który po dłuższej przerwie pojawił się na kolejnej oficjalnej imprezie. Legendarny komentator, który zmaga się z chorobą Parkinsona, był w dobrej formie i chętnie wdawał się w rozmowy z innymi uczestnikami gali.

Plebiscyt, którego zwieńczeniem jest przyznanie medialnych Nagród Mariusza Waltera, organizowany jest od 2024 roku. Trafiają one do osób i zespołów, które w szczególny sposób wpływają na jakość i rozwój polskich mediów. Tegoroczną galę prowadzili Grażyna Torbicka i Piotr Kraśko. Laureatką Nagrody Głównej - Osobowość Medialna Roku - została Arleta Zalewska, dziennikarka "Faktów" TVN i prowadząca program "W kuluarach" w TVN24. Zdjęcia z gali pokazujemy galerii.

