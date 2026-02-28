Selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej, Jan Urban, uczestniczył w gali wręczenia medialnych Nagród Mariusza Waltera 27 lutego 2026 roku.

Urban, który wcześniej nakłonił Roberta Lewandowskiego do powrotu do kadry, na gali przyćmił popularne osobistości medialne, takie jak Krzysztof Ibisz i Monika Olejnik.

Przed zbliżającymi się barażami o awans na Mistrzostwa Świata 2026, Urban pojawił się na wydarzeniu, prezentując się elegancko i wzbudzając nadzieje na sukces reprezentacji.

Gal wręczenia medialnych Nagród Mariusza Waltera. Jan Urban przyćmił Krzysztofa Ibisza i Monikę Olejnik

Jan Urban to człowiek, który potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji. W piłkarskiej szatni jest autorytetem dla zawodników, a jego charyzma znakomicie działa na zawodników. Selekcjoner z miejsca zyskał też sympatię kibiców, gdy udało mu się nakłonić Roberta Lewandowskiego do powrotu do kadry. Najważniejsze są jednak wyniki, a te Jan Urban jako szkoleniowiec reprezentacji Polski ma naprawdę dobre. Pod jego wodzą drużyna narodowa wygrała cztery spotkania (z Finlandią, Litwą, Nową Zelandią i Maltą) i dwa zremisowała (z bardzo silną Holandią). Najważniejszy sprawdzian czeka jednak selekcjonera pod koniec marca, gdy zagramy w barażach o awans na mundial. Najpierw 26 marca zmierzymy się z Albanią w Warszawie, a potem - jeśli wygramy ten mecz - zagramy ze zwycięzcą spotkania Ukraina - Szwecja. Jednak nie samą piłką nożną żyje człowiek, nawet jeśli prowadzi najważniejszą drużynę w kraju. W piątek, 27 lutego, Jana Urbana spotkaliśmy na gal wręczenia medialnych Nagród Mariusza Waltera za 2025 rok. Szkoleniowiec brylował na imprezie. Przyćmił nawet takich salonowych wyjadaczy jak Krzysztof Ibisz, Grażyna Torbicka, Monika Olejnik czy Piotr Kraśko.

Jan Urban jako król w Pampelunie. Niezwykła historia selekcjonera reprezentacji Polski

Jan Urban zadał szyku. Klasa i elegancja

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski nie po raz pierwszy pojawił sie na wydarzeniu związanym z Mariuszem Walterem. Jesienią Jan Urban gościł w Pałacu Sobańskich Warszawie na uroczystości poświęconej promocji autobiografii biznesmena. Wtedy także wśród zgromadzonych znalazła się Monika Olejnik. Na ostatniej gali - podobnie jak na uroczystości z okazji promocji książki - trener naszej kadry zadał szyku i zwracał na siebie uwagę klasą i elegancją. Cała sala patrzyła na Jana Urbana. Wielu gości zapewne z nadzieją na to, że ten człowiek wspólnie z piłkarzami doprowadzi do awansu naszej reprezentacji na mundial, który odbędzie się w Kanadzie, USA i Meksyku. Zdjęcia z gali z udziałem Jana Urbana, Krzysztofa Ibisza, Moniki Olejnik i innych sław zobaczyć można w naszej galerii.

Galeria: Jan Urban, Krzysztof Ibisz, Monika Olejnik i inne gwiazdy na gali wręczenia Nagrody Mariusza Waltera

69