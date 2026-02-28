Karol Nawrocki wparował do szatni i się konkretnie wydarł! Wielkie chłopiska patrzyły z aprobatą

Prezydent RP, Karol Nawrocki, uczestniczył w meczu koszykówki Łotwa - Polska, który Polacy wygrali 84:82 dzięki rzutowi Jordana Loyda w ostatniej sekundzie.

Po zwycięstwie Nawrocki wszedł do szatni reprezentacji Polski i radośnie krzyczał z zawodnikami, pytając "Kto wygrał mecz?" i "Kto?", na co koszykarze odpowiadali "Polska".

Wcześniej prezydent Nawrocki przyjmował w Pałacu Prezydenckim delegację polskich olimpijczyków, w tym Kacpra Tomasiaka i Adama Małysza.

Karol Nawrocki na meczu koszykówki Łotwa - Polska

Karol Nawrocki zanim objął urząd prezydenta RP znany był przede wszystkim z zamiłowania na piłki nożnej (jako mocno działający w środowisku kibic Lechii Gdańsk) i boksu, który czynnie uprawiał. Już w roli głowy państwa Karol Nawrocki widywany był na meczach piłkarskiej reprezentacji czy na spotkaniach z udziałem naszych drużyn klubowych. Ostatnio z racji Igrzysk Olimpijskich 2026 uwaga prezydenta skupiła się przede wszystkim na skokach narciarskich. Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim przyjął delegacje naszej ekipy olimpijskiej, w której znaleźli się m.in. Kacper Tomasiak i Adam Małysz. Goście prezydenta otrzymali specjalne prezenty zapakowane w eleganckie niebieskie torebki. W tym samym tygodniu Karol Nawrocki udał się z wizytą na Łotwę, gdzie znalazł czas, by zobaczyć potyczkę polskich koszykarzy z tamtejszą reprezentacją. Po meczu Karol Nawrocki wparował do szatni i zaczął się konkretnie wydzierać!

Karol Nawrocki wydzierał się i skakał w szatni po meczu Łotwa - Polska

Prezydent niczym rasowy stadionowy wodzirej krzyknął: "Kto wygrał mecz", a koszykarze odpowiedzieli: "Polska". Potem Karol Nawrocki kilka razy się wydarł, pytając "kto?", za każdym razem w odpowiedzi słysząc: "Polska". Wielkie chłopiska, czyli zawodnicy naszej koszykarskiej reprezentacji, patrzyli na głowę państwa z aprobatą. Po zakończeniu krzyków, koszykarze i prezydent zaczęli radośnie skakać. Atmosfera była sielankowa, co nie dziwi, bo nasza reprezentacja po dramatycznym boju wygrała na trudnym łotewskim terenie 84:82. O triumfie zdecydował rzut Jordana Loyda za trzy punkty na sam koniec spotkania.

