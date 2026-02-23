Paparazzi uchwycili, jak Kacper Tomasiak wychodził od Karola Nawrockiego! O tej torebce będzie się gadało

Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Maciej Maciusiak i Adam Małysz spotkali się z Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim po sukcesach na Igrzyskach Olimpijskich 2026.

Uwagę paparazzi zwróciły niebieskie torebki, które delegacja otrzymała od prezydenta Nawrockiego, a ich zawartość pozostaje tajemnicą.

Adam Małysz przyjechał na spotkanie eleganckim Audi i w stroju formalnym, w przeciwieństwie zawodników, którzy odziali stroje sportowe

Kacper Tomasiak z ekipą w Pałacu Prezydenckim. Przyjął go Karol Nawrocki

Kacper Tomasiak po zdobyciu dwóch srebrnych i jednego brązowego medalu olimpijskiego wrócił do Polski jako prawdziwy bohater. Nic dziwnego, że wiele osób chciało go zobaczyć na żywo. Najpierw spotkał się miejscowymi notablami w ratuszu w Bielu-Białej, a potem udał się na spotkanie z kibicami w miejscowości Bystre. Tam specjalny prezent wręczył mu Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a w przeszłości fenomenalny skoczek. Już po oficjalnym zakończeniu Igrzysk Olimpijskich 2026 Kacper Tomasiak wraz z olimpijską ekipą, w składzie której znaleźli się Małysz, Paweł Wąsek i Maciej Maciusiak, pojechał do Pałacu Prezydenckiego, gdzie przyjął go Karol Nawrocki. Pod siedzibą głowy państwa czekali paparazzi, których uchwycili moment wejścia i wyjścia naszego skoczka z budynku. Szczególną uwagę zwracała tajemnicza niebieska torebka, którą trzymał w ręku Kacper Tomasiak. Zdjęcia można zobaczyć w galerii pod artykułem.

Niebieskie torebki od Karola Nawrockiego. O tym będzie się gadało

Coc ciekawe, część ekipy na spotkanie z Karolem Nawrockim przyjechała specjalnym busem z logo PZN, a Adam Małysz podjechał pod Pałac Prezydencki wypasionym Audi. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego - w przeciwieństwie do zawodników - ubrał się w strój formalny i prezentował się bardzo elegancko. Cała ekipa wyszła od Karola Nawrockiego w świetnych nastrojach. Być może także z powodu niebieskich torebek. Pakunek od prezydenta dostali bowiem wszyscy uczestnicy spotkania. Nie wiemy tylko, czy zawartość torebek jest taka sama. Co znalazło się w środku, chyba przynajmniej przez jakiś czas pozostanie tajemnicą. Nie ma jednak wątpliwości, że o podarunkach od głowy państwa jeszcze długo będzie się gadało. Swoją drogą, Kacper Tomasiak i Karol Nawrocki pewnie jeszcze nieraz będą mieli okazję się spotkać i porozmawiać. W końcu przed młodym skoczkiem jeszcze wiele sukcesów.

