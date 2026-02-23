Paparazzi uchwycili, jak Kacper Tomasiak wychodził od Karola Nawrockiego! O tej torebce będzie się gadało

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-02-23 20:44

Kacper Tomasiak wraz z Pawłem Wąskiem, trenerem Maciejem Maciusiakiem i prezesem PZN Adamem Małyszem w poniedziałek, 23 lutego, udali się Pałacu Prezydenckiego, gdzie ugościł ich Karol Nawrocki. Atmosfera była znakomita, a paparazzi uchwycili, jak potrójny medalista olimpijski wychodził od prezydenta. O torebce, którą trzymał w ręku Tomasiak, będzie gadało. W galerii prezentujemy zdjęcia zrobione przez paparazzi.

  • Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Maciej Maciusiak i Adam Małysz spotkali się z Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim po sukcesach na Igrzyskach Olimpijskich 2026.
  • Uwagę paparazzi zwróciły niebieskie torebki, które delegacja otrzymała od prezydenta Nawrockiego, a ich zawartość pozostaje tajemnicą.
  • Adam Małysz przyjechał na spotkanie eleganckim Audi i w stroju formalnym, w przeciwieństwie zawodników, którzy odziali stroje sportowe

Kacper Tomasiak z ekipą w Pałacu Prezydenckim. Przyjął go Karol Nawrocki

Kacper Tomasiak po zdobyciu dwóch srebrnych i jednego brązowego medalu olimpijskiego wrócił do Polski jako prawdziwy bohater. Nic dziwnego, że wiele osób chciało go zobaczyć na żywo. Najpierw spotkał się miejscowymi notablami w ratuszu w Bielu-Białej, a potem udał się na spotkanie z kibicami w miejscowości Bystre. Tam specjalny prezent wręczył mu Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, a w przeszłości fenomenalny skoczek. Już po oficjalnym zakończeniu Igrzysk Olimpijskich 2026 Kacper Tomasiak wraz z olimpijską ekipą, w składzie której znaleźli się Małysz, Paweł Wąsek i Maciej Maciusiak, pojechał do Pałacu Prezydenckiego, gdzie przyjął go Karol Nawrocki. Pod siedzibą głowy państwa czekali paparazzi, których uchwycili moment wejścia i wyjścia naszego skoczka z budynku. Szczególną uwagę zwracała tajemnicza niebieska torebka, którą trzymał w ręku Kacper Tomasiak. Zdjęcia można zobaczyć w galerii pod artykułem. 

Kacper Tomasiak dostanie prezent wart setki tysięcy zł! Niesamowity gest sponsora polskiej kadry, w tle Robert Lewandowski

Niebieskie torebki od Karola Nawrockiego. O tym będzie się gadało

Coc ciekawe, część ekipy na spotkanie z Karolem Nawrockim przyjechała specjalnym busem z logo PZN, a Adam Małysz podjechał pod Pałac Prezydencki wypasionym Audi. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego - w przeciwieństwie do zawodników - ubrał się w strój formalny i prezentował się bardzo elegancko. Cała ekipa wyszła od Karola Nawrockiego w świetnych nastrojach. Być może także z powodu niebieskich torebek. Pakunek od prezydenta dostali bowiem wszyscy uczestnicy spotkania. Nie wiemy tylko, czy zawartość torebek jest taka sama. Co znalazło się w środku, chyba przynajmniej przez jakiś czas pozostanie tajemnicą. Nie ma jednak wątpliwości, że o podarunkach od głowy państwa jeszcze długo będzie się gadało. Swoją drogą, Kacper Tomasiak i Karol Nawrocki pewnie jeszcze nieraz będą mieli okazję się spotkać i porozmawiać. W końcu przed młodym skoczkiem jeszcze wiele sukcesów. 

Sonda
Najlepszy skoczek w historii Polski to:
Super Express Google News
Kacper Tomasiak, rozmowa "Super Expressu" ze srebrnym medalistą olimpijskim
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
Kacper Tomasiak
ADAM MAŁYSZ