Wyjechał do Tajlandii i wyśmiał Unię Europejską. Burza po filmiku Łukasza Jurkowskiego!

KH Bartosz Olszewski
2026-02-23 11:04

Pobyt Łukasza Jurkowskiego w Tajlandii niespodziewanie wywołał sporo zamieszania. Wszystko przez samego "Jurasa", który podgrzał atmosferę w mediach społecznościowych. Wrzucił filmik, na którym... odrywa nakrętkę i pije colę z plastikowej słomki, czego od pewnego czasu w Unii Europejskiej nie da się zrobić. "Pozdro z Tajlandii do UE" - napisał zaczepnie. I się zaczęło!

Łukasz Jurkowski w Tajlandii

i

Autor: Juras/ X (Twitter) Łukasz Jurkowski w Tajlandii

Regulacje w Unii Europejskiej często budzą emocje. Jednym z naczelnych przykładów są plastikowe nakrętki przytwierdzone do napojów od 1 lipca 2024 roku. Zmiana ta spotkała się z mieszaną reakcją społeczeństwa, ale na świecie nie brakuje miejsc, w których wciąż jest "po staremu". Jednym z takich miejsc jest Tajlandia, co od razu zauważył Łukasz "Juras" Jurkowski przebywający obecnie w dalekiej Azji.

Ciąg dalszy zadymy wokół Beaty Szydło i Kacpra Tomasiaka. Bezlitosne reakcje i głos rozsądku

Łukasz Juras Jurkowski
Galeria zdjęć 10

Burza po filmiku "Jurasa" z Tajlandii. Na celowniku UE

Legendarny zawodnik KSW spędził część lutego na obozie treningowym w Tajlandii, po którym został jeszcze w tym egzotycznym kraju. I nowy tydzień postanowił rozpocząć od "podpalenia internetu", co udało mu się w 100 procentach!

"Pozdro z Tajlandii do UE" - napisał zaczepnie "Juras" pod filmikiem w social mediach, na którym odrywa nakrętkę od butelki coli, a następnie pije ją przez plastikową słomkę. W Polsce i innych krajach Unii Europejskiej nakrętki od dłuższego czasu są przymocowane, a słomki są papierowe. Jak można się domyślić, pod wpisem Jurkowskiego wybuchła burza.

7-letni Liam Szczęsny ma własnego Instagrama. W sobotę pojawił się ważny komunikat! Głos zabrali rodzice

Nie brakowało oburzonych: "Możesz tam zostać, jeśli to Ci przeszkadza. Nie zapomnij podpytać ludzi na miejscu ile zarabiają, ile pracują i pokaż zdjęcia, gdzie te śmieci leżą" - czytamy.

Sam "Juras" zdecydował się też na wyjaśnienia. "Papierowe słomki to bzdura totalna. Nakrętki mi specjalnie nie przeszkadzają. Tak dla uściślenia. Post żartobliwy. Ja mam w du*** to totalnie. Bawi jednak napinka twiterrowiczów. No ludzieeeeee" - wytłumaczył już pod filmikiem słynny zawodnik i komentator MMA.

A wy co sądzicie o takiej prowokacji w internecie?

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TAJLANDIA
ŁUKASZ JURKOWSKI
UNIA EUROPEJSKA
MMA