Włosi uhonorowali Kacpra Tomasiaka po igrzyskach! Jak Małysza

Igrzyska Olimpijskie 2026 oficjalnie zakończone, ale kibice jeszcze długo będą wspominać genialne występy Kacpra Tomasiaka. 19-letni skoczek wywalczył dla Polski trzy z czterech medali - jako pierwszy z polskich skoczków zdobył na jednych IO aż trzy medale. Tak dobrze nie szło nawet Adamowi Małyszowi i Kamilowi Stochowi, a Tomasiak już jako nastolatek nawiązał do największych polskich legend, jak Irena Szewińska, Otylia Jędrzejczak i Justyna Kowalczyk-Tekieli. Teraz na cześć tych włoskich popisów będzie miał wyjątkową pamiątkę!

Kacper Tomasiak z kolejnym osiągnięciem. Jest złoto dla Polaka! Wielki sukces

Włosi uhonorowali Kacpra Tomasiaka po IO

W czasie igrzysk polscy kibice żyli wydarzeniami z Predazzo, a jednym z hitów stała się... pizza na cześć Adama Małysza. Jedna z lokalnych pizzerii od 2019 roku serwuje pozycję upamiętniającą wielki wyczyn "Orła z Wisły", który w 2003 roku został w Predazzo podwójnym mistrzem świata. Po pierwszy z tytułów sięgnął pamiętnym skokiem na 136 metrów, wspominanym przy okazji pizzy "Adam Małysz 136". Teraz podobnie będzie w przypadku Tomasiaka i tegorocznych igrzysk!

- Stworzę kolejną pizzę i nazwę ją "Kacper Tomasiak". Taki mały gest dla Polaków, którzy dalej licznie odwiedzają moją pizzerię - zapowiedział w rozmowie ze Sport.pl Michele, właściciel restauracji. Obecny na igrzyskach Dominik Wardzichowski miał już okazję spróbować testową wersję: ser, sos pomidorowy, salami, papryka, kukurydza i sos jogurtowy. Jak twierdzi gospodarz, wyglądem ma nieco przypominać polską flagę! Już niedługo na stałe trafi do menu.

Ceremonia zakończenia IO: Tak Polacy pożegnali się z igrzyskami olimpijskimi. Bohater w roli głównej

54

Nie mamy wątpliwości, że przy okazji najbliższych zawodów rozgrywanych w Predazzo "tomasiakowa" pizza będzie równie popularna jak ta "małyszowa"! Kto wie, być może nawet sam bohater igrzysk skusi się na wyjątkowy posiłek.