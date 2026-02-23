Włosi uhonorowali Kacpra Tomasiaka po igrzyskach! Jak Małysza

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-02-23 8:43

Kacper Tomasiak bez wątpienia jest bohaterem zakończonych w niedzielę igrzysk olimpijskich. Przede wszystkim polskim, ale nie tylko. Skoczek, który zdobył trzy medale na jednych IO, został doceniony na miejscu, we Włoszech! W Predazzo 19-latek został uhonorowany jak Adam Małysz po podwójnym mistrzostwie świata z 2003 roku.

Igrzyska Olimpijskie 2026 oficjalnie zakończone, ale kibice jeszcze długo będą wspominać genialne występy Kacpra Tomasiaka. 19-letni skoczek wywalczył dla Polski trzy z czterech medali - jako pierwszy z polskich skoczków zdobył na jednych IO aż trzy medale. Tak dobrze nie szło nawet Adamowi Małyszowi i Kamilowi Stochowi, a Tomasiak już jako nastolatek nawiązał do największych polskich legend, jak Irena Szewińska, Otylia Jędrzejczak i Justyna Kowalczyk-Tekieli. Teraz na cześć tych włoskich popisów będzie miał wyjątkową pamiątkę!

Kacper Tomasiak z kolejnym osiągnięciem. Jest złoto dla Polaka! Wielki sukces

Włosi uhonorowali Kacpra Tomasiaka po IO

W czasie igrzysk polscy kibice żyli wydarzeniami z Predazzo, a jednym z hitów stała się... pizza na cześć Adama Małysza. Jedna z lokalnych pizzerii od 2019 roku serwuje pozycję upamiętniającą wielki wyczyn "Orła z Wisły", który w 2003 roku został w Predazzo podwójnym mistrzem świata. Po pierwszy z tytułów sięgnął pamiętnym skokiem na 136 metrów, wspominanym przy okazji pizzy "Adam Małysz 136". Teraz podobnie będzie w przypadku Tomasiaka i tegorocznych igrzysk!

- Stworzę kolejną pizzę i nazwę ją "Kacper Tomasiak". Taki mały gest dla Polaków, którzy dalej licznie odwiedzają moją pizzerię - zapowiedział w rozmowie ze Sport.pl Michele, właściciel restauracji. Obecny na igrzyskach Dominik Wardzichowski miał już okazję spróbować testową wersję: ser, sos pomidorowy, salami, papryka, kukurydza i sos jogurtowy. Jak twierdzi gospodarz, wyglądem ma nieco przypominać polską flagę! Już niedługo na stałe trafi do menu.

Ceremonia zakończenia IO: Tak Polacy pożegnali się z igrzyskami olimpijskimi. Bohater w roli głównej

Kacper Tomasiak już w Polsce
Galeria zdjęć 54

Nie mamy wątpliwości, że przy okazji najbliższych zawodów rozgrywanych w Predazzo "tomasiakowa" pizza będzie równie popularna jak ta "małyszowa"! Kto wie, być może nawet sam bohater igrzysk skusi się na wyjątkowy posiłek.

Super Sport SE Google News
Kacper Tomasiak, rozmowa "Super Expressu" ze srebrnym medalistą olimpijskim
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
SKOKI NARCIARSKIE
Kacper Tomasiak
PREDAZZO
WŁOCHY