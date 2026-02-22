Alarm przed startem "Tańca z Gwiazdami"! Gorące zdjęcia Natsu rozpalają tak, że aż wywołują duszności

Natalia "Natsu" Karczmarczyk, znana influencerka i freakfighterka, wystąpi w programie "Taniec z Gwiazdami" w parze z Wojciechem Kuciną.

Zdjęcia Natsu, prezentujące jej sylwetkę, wywołały duże zainteresowanie i dyskusje przed startem programu, sugerując, że jej występy mogą być bardzo zmysłowe.

Udział Natsu w "Tańcu z Gwiazdami" ma przyciągnąć młodszą publiczność do programu.

Natsu w "Tańcu z Gwiazdami". Wymowne zdjęcia z imprezy

Natsu kiedyś była gwiazdą tylko w internecie, dziś jest także postacią doskonale znaną widzom telewizji. A wkrótce jej sława wręcz wystrzeli w kosmos. Natalia Karczmarczyk jest bowiem jedną uczestniczek wiosennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Jej partnerem na parkiecie jest doświadczony tancerz Wojciech Kuciany, znany już z poprzednich edycji show. Para miała okazję bliżej się poznać na treningach i na imprezie, która odbyła się z okazji nowego sezonu "Tańca z Gwiazdami". Patrząc na zdjęcia z wydarzenia, można dojść do wniosku, że influercerka mająca doświadczenie także we frikowych walkach w oktagonie i tancerz mają ze sobą dobrą komitywę. Na wspomnianej imprezie Natsu wyglądała jak milion dolarów, Ubrana w czerń i rzucającą się w oczy biżuterię przyciągała uwagę wszystkich biesiadników. To jednak nic w porównaniu do tego, jak Natalia Karczmarczyk wygląda na zdjęciach, które pokazujemy w naszej galerii pod artykułem.

Najbardziej gorące zdjęcia Natsu. Natalia Karczmarczyk pokazuje przód, tył i bok! Niesamowite ciało

"Taniec z Gwiazdami". Alarm ws. Natsu. Te zdjęcia mogą wywołać duszności

Fotografie te wywołały alarm przed startem programu "Taniec z Gwiazdami". Na zdjęciach widać Natsu z każdej strony. Obrazki te rozpalają tak bardzo, że mogą wywołać duszności! Wszyscy zastanawiają się nad tym, czy publika show Polsatu jest gotowa występy zjawiskowej influrecerki i freakfighterki. Nie dość, że na parkiecie na pewno będzie można zobaczyć niesamowitą urodę i piękne kształty Natsu, to jeszcze dojdzie taniec, który - jak wiemy z poprzednich edycji "Tańca z Gwiazdami" - bywa bardzo zmysłowy.

Od Teamu X do "Tańca z Gwiazdami". Kim jest Natalia "Natsu" Karczmarczyk?

Coś czujemy, że wiosenna edycja na parkiecie show Polsatu należeć będzie do Natsu... Szczególnie, że głosy fanów z młodego pokolenia ma zapewnione jak w banku.

