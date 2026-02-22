Piękna Dorothea Wierer to królowa bikini! Gorącą biatlonistkę uwielbiają miliony!

To były czwarte igrzyska Dorothei Wierer, po występach w Soczi, Pjongczangu i Pekinie. Znana z urody włoska biatlonistka to w Italii wielka gwiazda. - Dorotea sprawiła, że biatlon stał się znany we Włoszech, sprawiła, że wiele osób pokochało ten sport. Jest nie tylko świetną zawodniczką, ale także wspaniałą osobą, za którą będziemy bardzo tęsknić w przyszłości - podkreślał Flavio Roda, prezes Włoskiej Federacji Sportów Zimowych.

Jutta Leerdam zachwyca w bikini! Seksowne zdjęcia holenderskiej łyżwiarki

Po ostatnim występie na igrzyskach Mediolan-Cortina 2026 wiwatowały na jej cześć tłumy włoskich kibiców.

- Nie spodziewałam się tak ciepłego przyjęcia, dodatkowo była tu moja rodzina. Naprawdę nie mogłam oczekiwać więcej. Sympatia jest warta więcej niż medal. W ostatnim roku było tyle emocji, tyle wzlotów i upadków, że naprawdę jestem wdzięczna kibicom i wszystkim, których spotkałam na swojej drodze. Dzięki nim miałam szansę zdobyć medal i uzyskać kilka dobrych wyników - powiedziała Dorothea Wierer, która pochodzi z okolic Anterselvy, „mekki” nie tylko włoskiego biatlonu.

Dorothea Wierer: ZDJĘCIA w bikini gorącej biatlonistki

Piękna Dorothea Wierer nie wstydzi się umięśnionego ciała. Często prezentuje je w swoich mediach społecznościowych, wzbudzając zachwyt internautów i tęskne spojrzenia panów. Kibice podziwiają ją na trasach i na prywatnych fotografiach z podróży dookoła świata. Wierer często latem wybierała się do ciepłych krajów i chętnie paradowała w efektownych strojach kąpielowych. Można nawet odnieść wrażenie, że jej kolorowa kolekcja bikini jest równie pokaźna, co medali z największych imprez... PONIŻEJ GALERIA SEKSOWNYCH ZDJĘĆ DOROTHEI WIERER.

57