Iga Świątek pokazała zdjęcie z dzieciństwa! Zaczepiła też Justynę Kowalczyk-Tekieli. Jedno pytanie

Światowa gwiazda na korcie, ale czy równie dobrze radzi sobie na śniegu? Iga Świątek pochwaliła się w sieci uroczym zdjęciem z dzieciństwa. Tenisistka postanowiła przy okazji wywołać do tablicy samą królową polskich nart – Justynę Kowalczyk-Tekieli. Zadała jej jedno, bardzo ważne pytanie!

  • Iga Świątek pokazała zdjęcie sprzed lat na swoim Instagramie
  • Najlepsza polska tenisistka zaczepiła Justynę Kowalczyk-Tekieli
  • Co napisała do naszej królowej nart?

Iga Świątek pokazała zdjęcie z dzieciństwa! Tak śmigała na nartach

Nasza najlepsza tenisistka postanowiła na chwilę zamienić rakietę na zimowe wspomnienia. Iga Świątek podzieliła się z fanami uroczym, archiwalnym zdjęciem na swoim profilu na Instagramie. Kadr z dzieciństwa wywołał falę pozytywnych reakcji, a wszystko za sprawą zabawnego pytania do legendy polskiego sportu.

Na opublikowanym zdjęciu widzimy małą Igę, która już od najmłodszych lat miała kontakt ze sportami zimowymi. Wykorzystując ten nostalgiczny moment, liderka rankingu WTA postanowiła w żartobliwy sposób zwrócić się do ikony polskich biegów narciarskich, Justyny Kowalczyk-Tekieli.

Iga Świątek wróci na narty? „Nie zapomina się?”

Świątek w opisie pod zdjęciem nawiązała do słynnego powiedzenia o jeździe na rowerze i postanowiła zapytać, czy z narciarstwem jest podobnie – czy tej umiejętności po prostu się nie zapomina.

- To jak jest z tymi nartami Justyno? Nie zapomina się? – napisała Iga na swoim Instagramie, oznaczając w poście Justynę Kowalczyk-Tekieli.

Taka wirtualna interakcja między dwiema wybitnymi sportsmenkami natychmiast przykuła uwagę internautów. Fani z uśmiechem obserwują tę wymianę zdań, zastanawiając się, jak na "zaczepkę" zareaguje Justyna Kowalczyk-Tekieli i czy udzieli tenisistce kilku eksperckich rad.

