Tak Kamila Sellier wygląda poza lodowiskiem. Ma zagranicznego męża i niesamowitą figurę

Kamila Sellier, polska łyżwiarka short tracku, miała poważny wypadek podczas ćwierćfinału na 1500 m na Igrzyskach Olimpijskich 2026, gdzie płoza łyżwy innej zawodniczki zraniła jej twarz.

Zawodniczka została natychmiastowo przetransportowana do szpitala, gdzie zszyto jej policzek, a tomografia komputerowa wykazała niewielkie złamanie kości.

Mężem Kamili Sellier jest Diane Sellier, francuski łyżwiarz reprezentujący Polskę, z którym wzięła ślub w 2025 roku.

Kamila Sellier miała przerażający wypadek na Igrzyskach Olimpijskich 2026. PKOL przekazał nowe wiadomości

Kamila Sellier od lat zalicza się najlepszych polskich łyżwiarek startujących w short tracku. Igrzyska Olimpijskie 2026 miały potwierdzić jej mocną pozycję w sportach zimowych. Przed ćwierćfinałowym biegiem na 1500 metrów nasza zawodniczka marzyła o przejściu do kolejnego etapu. Wyścig zaczął się znakomicie - Kamila Sellier pokazała, że jest w dobrej formie. Nagle - w połowie dystansu - stało się coś strasznego. Trzy zawodniczki upadły na lodowisko, a płoza od łyżwy Amerykanki Kristen Santos-Griswold "przejechała się" po twarzy Polki. Odbywający się w w ramach Igrzysk Olimpijskich 2026 bieg został przerwany, a Kamila Sellier na noszach opuściła tor i została przetransportowana do szpitala, gdzie łyżwiarce zszyto policzek. Na szczęście okazało się, że z okiem Polki wszystko jest w porządku. W sobotę, 21 lutego, pojawiły się nowe wiadomości o Kamili Sellier. Podał jej Polski Komitet Olimpijski.

Olśniewająca Jekaterina Kurakowa skradła serca polskich kibiców. "Przerażająco piękna"

Kamila jest obecnie w drodze na zabieg polegający na ponownym otwarciu rany, aby lekarze mogli dokładnie ocenić stan kości. Decyzja została podjęta po wynikach tomografii komputerowej, które wykazały niewielkie złamanie. Po zabiegu Kamila pozostanie na noc w szpitalu na obserwacji. Jest bardzo dzielna - wstała z łóżka o własnych siłach. Przez cały czas są przy niej rodzice oraz lekarz reprezentacji. Kolejny komunikat przekażemy po zakończeniu zabiegu

- podał PKOL.

Kamia Sellier zagraniczny mąż. Diane Sellier także jest łyżwiarzem

Nasza łyżwiarka słynie nie tylko z tego, co pokazuje na lodowisku (ma w dorobku m.in. wiele medali mistrzostw Polski), lecz także z urody i niesamowitej figury. Poza lodowiskiem Kamila Sellier wygląda bardzo atrakcyjnie. Dla tych, którzy chcieliby umówić się na randkę z olimpijką, mamy złe wiadomości. Jej serce skradł bowiem kolega po fachu - Diane Sellier. Francuski łyżwiarz od pięciu lat reprezentuje Polskę. Ze znakomitym skutkiem. Z naszą reprezentacją zdobył trzy medale w sztafecie na mistrzostwach Europy 2024, a indywidualnie wygrał zawody Pucharu Świata w short tracku na 500 m. Kamila (z domu Stormowska) za mąż wyszła w 2025 roku. Ślubu sportowej parze udzielił prezydent Elbląga Michał Missan, który życzył nowożeńcom "tylu samo sukcesów w życiu prywatnym, ile oboje osiągnęli dotychczas na lodzie".

Galeria: Kamila Sellier i jej mąż poza lodowiskiem

28