Debiutuje na igrzyskach. Oto polska miss? Gabriela Topolska zachwyca na prywatnych zdjęciach!

Igrzyska Olimpijskie 2026 zakończą się 22 lutego, ale piątek (20 lutego) to kolejny dzień, który może przynieść Polsce wiele radości. Na starcie ćwierćfinałów w short tracku na dystansie 1500 metrów staną aż trzy Biało-Czerwone: Gabriela Topolska, Natalia Maliszewska oraz Kamila Sellier. Ich rywalizacja rozpocznie się o godzinie 20:15, a ewentualne półfinały i finały zaplanowano jeszcze na ten sam wieczór. W centrum uwagi znajduje się Gabriela Topolska, zawodniczka klubu Juvenia Białystok, która podczas tych igrzysk pokazała już niesamowity charakter.

Kilka dni temu, w rywalizacji na 1000 metrów, Topolska była jedyną Polką, która awansowała do ćwierćfinału. Choć ostatecznie odpadła właśnie w tej rundzie, i tak dała pozytywny sygnał przed kolejnym startem. Dystans 1500 metrów, który uchodzi za jej ulubiony, to dla niej prawdziwa szansa na pokazanie pełni swoich możliwości. Z pewnością może liczyć na spore wsparcie kibiców - Topolska przyciąga uwagę nie tylko świetną postawą na lodzie.

Jej prywatne zdjęcia w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się nie tylko sportowym zacięciem, ale też swoimi pasjami, przynoszą jej coraz większą popularność. Po występie na igrzyskach wielu kibiców widzi w niej kandydatkę do nieoficjalnego tytułu polskiej miss igrzysk! Warto zaznaczyć, że jej serce jest już zajęte - latem 2025 roku Topolska zaręczyła się z innym reprezentantem Polski w short tracku, Łukaszem Kuczyńskim.

Nie zmienia to faktu, że niespełna 25-latka stała się ulubienicą kibiców, którzy będą za nią trzymać kciuki na 1500 metrów. Oczywiście nie można zapominać o pozostałych naszych reprezentantkach. Choć 1500 m nie jest jej specjalnością, Natalia Maliszewska w stawce z pewnością dodaje polskiej drużynie siły. Skład uzupełnia Kamila Sellier, która również jest ważnym ogniwem reprezentacji Polski. Więcej zdjęć Gabrieli Topolskiej znajdziesz w naszej galerii.