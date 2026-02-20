Debiutuje na igrzyskach. Oto polska miss? Gabriela Topolska zachwyca na prywatnych zdjęciach!

KH Bartosz Olszewski
2026-02-20 19:22

Igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 dobiegają końca, ale przed nami jeszcze kilka emocjonujących startów. Jednym z nich jest rywalizacja na 1500 metrów w short tracku z udziałem m.in. Gabrieli Topolskiej. Polka debiutuje na IO w Mediolanie i szybko skradła serca kibiców. Zachwyca nie tylko na lodzie - spora część kibiców uważa, że to polska miss igrzysk! Zobacz Topolską na prywatnych zdjęciach bez kombinezonu w naszej galerii.

Igrzyska Olimpijskie 2026 zakończą się 22 lutego, ale piątek (20 lutego) to kolejny dzień, który może przynieść Polsce wiele radości. Na starcie ćwierćfinałów w short tracku na dystansie 1500 metrów staną aż trzy Biało-Czerwone: Gabriela Topolska, Natalia Maliszewska oraz Kamila Sellier. Ich rywalizacja rozpocznie się o godzinie 20:15, a ewentualne półfinały i finały zaplanowano jeszcze na ten sam wieczór. W centrum uwagi znajduje się Gabriela Topolska, zawodniczka klubu Juvenia Białystok, która podczas tych igrzysk pokazała już niesamowity charakter.

Gabriela Topolska
Kilka dni temu, w rywalizacji na 1000 metrów, Topolska była jedyną Polką, która awansowała do ćwierćfinału. Choć ostatecznie odpadła właśnie w tej rundzie, i tak dała pozytywny sygnał przed kolejnym startem. Dystans 1500 metrów, który uchodzi za jej ulubiony, to dla niej prawdziwa szansa na pokazanie pełni swoich możliwości. Z pewnością może liczyć na spore wsparcie kibiców - Topolska przyciąga uwagę nie tylko świetną postawą na lodzie.

Jej prywatne zdjęcia w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się nie tylko sportowym zacięciem, ale też swoimi pasjami, przynoszą jej coraz większą popularność. Po występie na igrzyskach wielu kibiców widzi w niej kandydatkę do nieoficjalnego tytułu polskiej miss igrzysk! Warto zaznaczyć, że jej serce jest już zajęte - latem 2025 roku Topolska zaręczyła się z innym reprezentantem Polski w short tracku, Łukaszem Kuczyńskim.

Nie zmienia to faktu, że niespełna 25-latka stała się ulubienicą kibiców, którzy będą za nią trzymać kciuki na 1500 metrów. Oczywiście nie można zapominać o pozostałych naszych reprezentantkach. Choć 1500 m nie jest jej specjalnością, Natalia Maliszewska w stawce z pewnością dodaje polskiej drużynie siły. Skład uzupełnia Kamila Sellier, która również jest ważnym ogniwem reprezentacji Polski. Więcej zdjęć Gabrieli Topolskiej znajdziesz w naszej galerii.

