Donald Tusk i Ewa Kopacz reagują po sukcesach Kacpra Tomasiaka. Po chwili stało się coś obrzydliwego!

Kacper Tomasiak zdobył trzy medale na Igrzyskach Olimpijskich 2026, w tym srebro w duecie z Pawłem Wąskiem, co spotkało się z gratulacjami od polityków różnych opcji.

Po gratulacjach dla Tomasiaka, politycy jak Donald Tusk, Ewa Kopacz i Beata Szydło zostali zaatakowani w mediach społecznościowych, często w obrzydliwy sposób.

Internauci atakowali polityków, zamiast skupić się na sukcesie sportowca, używając inwektyw i politycznych aluzji

Kacper Tomasiak z trzema medalami olimpijskimi. Co chwila zbiera gratulacje

Kacper Tomasiak to nasz największy bohater Igrzysk Olimpijskich 2026. Nastolatek zachwycił Polskę i świat, zdobywając trzy medale. Najpierw był drugi w konkursie na skoczni normalnej, a potem trzeci na dużym obiekcie. Do tego Kacper Tomasiak dołożył wicemistrzostwo olimpijskie w duetach (w parze z Pawłem Wąskiem). Nic dziwnego, że po wielkich sukcesach we Włoszech skoczek co chwila odbiera gratulacje, w tym te od najważniejszych osób w państwie. Generalnie naszemu zawodnikowi gratuluje wielu polityków z różnych opcji. Niestety przy jej okazji wybuchają awantury. Wielka zadyma zrobiła zrobiła się m.in. po tym, co napisała Beata Szydło. A był to tylko niewinny wpis z gratulacjami! O tym, że ludzie nie mają dla polityków litości, przekonali się też Donald Tusk i Ewa Kopacz. Obrzydliwe, co spotkało obecnego szefa rządu i byłą premier.

Donald Tusk i Ewa Kopacz obrzydliwie zaatakowani po wpisach o Kacprze Tomasiaku

Donald Tusk jako premier nie mógł przejść obojętnie wobec tego, że nasz duet skoczków Kacper Tomasiak - Paweł Wąsek zdobył srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich 2026.

Wreszcie szczęście po naszej stronie! Jest srebro! Brawo Kacper, brawo Paweł!

- napisał na Facebooku premier, a na jego słowa zareagowała m.in. Ewa Kopacz. - Brawo dla naszego duetu. Trzy medale Kacpra Tomasiaka na jednych igrzyskach! - ekscytowała się szefowa rządu w latach 2014-2015. Wielu internautów zamiast cieszyć się z kolejnego medalu olimpijskiego obrzydliwie zaatakowało Donalda Tuska i Ewę Kopacz. Znaczna część wpisów nawet nie nadaje się do cytowania. Były i inwektywy, i absurdalne pytania, i polityczne aluzje, które totalnie nie pasowały do momentu. Jakby tego było mało, hejterzy niczym zdarta płyta sugerowali, że Donald Tusk się nie cieszy, bo jego "rodacy", czyli Niemcy, przegrali walkę o medale. Po prostu brak słow... Chyba Kacper Tomasiak z takich reakcji zadowolony nie jest.