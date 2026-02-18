Beata Szydło pogratulowała Kacprowi Tomasiakowi. Zrobiła się wielka awantura!

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek zdobyli srebrny medal olimpijski w konkursie duetów na dużej skoczni w Predazzo podczas Igrzysk Olimpijskich 2026.

Sukces polskich skoczków spotkał się z gratulacjami ze strony polityków, w tym Beaty Szydło, której wpis wywołał burzliwą reakcję w internecie.

Internauci, zamiast skupić się na sukcesie sportowym, wdali się w polityczne i osobiste dyskusje pod postem Szydło, choć nie zabrakło również głosów gratulacji i wsparcia dla zawodników.

Kacper Tomasiak bohaterem Igrzysk Olimpijskich 2026. Beata Szydło zabrała głos

Kacper Tomasiak jest prawdziwym bohaterem Igrzysk Olimpijskich 2026. Zaledwie 19-letni skoczek zdobył aż trzy medale. Najpierw srebro na skoczni normalnej, potem brąz na dużej, a na koniec dołożył wicemistrzostwo olimpijskie w duetach (razem z Pawłem Wąskiem). Konkurs przeszedł do historii ze względu na warunki atmodusferyczne. Śnieżyca, która nawiedziła skocznię doprowadziła do przedwczesnego zakończenia zawodów, co okazało się korzystne dla Polaków. Sukcesy Kacpra Tomasiaka zaktywizowały też polityków, którzy rzucili się z gratulacjami. Specjalne wpisy zamieścili m.in. Karol Nawrocki, Donald Tusk i Andrzej Duda. Po kolejnym srebrnym medalu dla Polski głos zabrała też Beata Szydło, która gratulowała 19-letniemu skoczkowi także po tym, jak zdobywał krążki w konkursach indywidualnych. Niespodziewanie wpis byłej premier wywołał awanturę!

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek po niesamowitym konkursie zdobywają olimpijski srebrny medal dla Polski! Gratulacje!

- napisała Beata Szydło na Facebooku.

Beata Szydło gratuluje Kacprowi Tomasiakowi i Pawłowi Wąskowi. Intrernauci bezlitośni

Pod postem europosłanki PiS pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wiele z nich nawet nie nadaje się do cytowania. Internauci zamiast cieszyć się ze znakomitego występu Polaków na Igrzyskach Olimpijskich, robili "wycieczki" polityczne, a nawet osobiste. Byli bezlitośni!

Jak rządził PiS nie było tylu medali na olimpiadzie. Brawo premier!!! Pan Donald Tusk; Pisowska propaganda działa najszybciej

- pisali użytkownicy Facebooka. Na szczęście wielu internautów ograniczyło się do gratulacji i doceniania naszych skoczków.

Jesteśmy dumni z Was; Brawo, brawo; Coś pięknego. Gratulacje dla chłopaków

- czytamy pod wpisem Beaty Szydło.