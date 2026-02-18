Tak wygląda grób Kamili Skolimowskiej. Zmarła 17 lat temu. Ten szczegół przykuwa uwagę

Kamila Skolimowska zmarła 18 lutego 2009 roku. Dziś mija 17 lat od śmierci mistrzyni olimpijskiej

Sportsmenka została pochowana na warszawskich Powązkach

Jej grób zawiera na sobie wiele symbolicznych akcentów

Tak wygląda grób Kamili Skolimowskiej

Ciało mistrzyni spoczęło przy Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Miejsce to regularnie odwiedzają bliscy i fani, by oddać hołd pierwszej w historii mistrzyni olimpijskiej w rzucie młotem kobiet.

Grób Skolimowskiej wyróżnia się na tle innych i od razu rzuca się w oczy. Na pomniku widzimy podobiznę sportsmenki w trakcie rzutu młotem, umieszczoną w głównej części płyty. Na płycie wygrawerowano imitację pęknięcia, co symbolizuje przedwczesne przerwanie jej życia i kariery. W dolnej części pomnika widnieje niezwykle poruszający napis: "Odchodzimy wtedy, kiedy lepsi już nie możemy być.".

Te słowa, w połączeniu z artystyczną formą nagrobka, stanowią piękne, choć bolesne podsumowanie życia dziewczyny, która zapisała się na kartach historii polskiego sportu, zdobywając złoto w Sydney.

Śmierć Kamili Skolimowskiej była wstrząsem dla całej Polski. Uwielbiana mistrzyni, która zmarła niespodziewanie w 2009 roku, spoczęła w Warszawie. Jej nagrobek to wyjątkowe miejsce pamięci, które poprzez swoją symbolikę i przejmującą inskrypcję odzwierciedla wielkość i dramat młodej sportsmenki.

Kamila Skolimowska odeszła w lutym 2009 roku podczas zgrupowania lekkoatletów w Portugalii. W trakcie treningu zasłabła i mimo natychmiastowej reanimacji w szpitalu, nie udało się jej uratować. Miała zaledwie 26 lat.

Przyczyną tragedii był zator tętnicy płucnej, do którego doprowadził zakrzep – sportsmenka wcześniej zgłaszała problemy z łydką. Jej śmierć wstrząsnęła całym środowiskiem, pozostawiając ogromną pustkę.