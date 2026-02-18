Tak wygląda grób Kamili Skolimowskiej. Zmarła 17 lat temu. Ten szczegół przykuwa uwagę

Mateusz Sobiecki
2026-02-18 10:05

Grób Kamili Skolimowskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach nie jest zwykłym pomnikiem. Pęknięta płyta i wizerunek mistrzyni rzucającej młotem przyciągają wzrok, ale to wygrawerowane na dole słowa chwytają za gardło. "Odchodzimy wtedy, kiedy lepsi już nie możemy być" – czytamy na nagrobku 26-latki.

  • Kamila Skolimowska zmarła 18 lutego 2009 roku. Dziś mija 17 lat od śmierci mistrzyni olimpijskiej
  • Sportsmenka została pochowana na warszawskich Powązkach
  • Jej grób zawiera na sobie wiele symbolicznych akcentów

Tak wygląda grób Kamili Skolimowskiej

Ciało mistrzyni spoczęło przy Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Miejsce to regularnie odwiedzają bliscy i fani, by oddać hołd pierwszej w historii mistrzyni olimpijskiej w rzucie młotem kobiet.

Grób Skolimowskiej wyróżnia się na tle innych i od razu rzuca się w oczy. Na pomniku widzimy podobiznę sportsmenki w trakcie rzutu młotem, umieszczoną w głównej części płyty. Na płycie wygrawerowano imitację pęknięcia, co symbolizuje przedwczesne przerwanie jej życia i kariery. W dolnej części pomnika widnieje niezwykle poruszający napis: "Odchodzimy wtedy, kiedy lepsi już nie możemy być.".

Te słowa, w połączeniu z artystyczną formą nagrobka, stanowią piękne, choć bolesne podsumowanie życia dziewczyny, która zapisała się na kartach historii polskiego sportu, zdobywając złoto w Sydney.

17. rocznica śmierci Kamili Skolimowskiej. Nie poszła na trening, bo źle się czuła. „Mogła i powinna żyć”

Grób Kamili Skolimowskiej
Galeria zdjęć 6

17 lat od śmierci Kamili Skolimowskiej. Na co zmarła mistrzyni?

Śmierć Kamili Skolimowskiej była wstrząsem dla całej Polski. Uwielbiana mistrzyni, która zmarła niespodziewanie w 2009 roku, spoczęła w Warszawie. Jej nagrobek to wyjątkowe miejsce pamięci, które poprzez swoją symbolikę i przejmującą inskrypcję odzwierciedla wielkość i dramat młodej sportsmenki.

Kamila Skolimowska odeszła w lutym 2009 roku podczas zgrupowania lekkoatletów w Portugalii. W trakcie treningu zasłabła i mimo natychmiastowej reanimacji w szpitalu, nie udało się jej uratować. Miała zaledwie 26 lat.

Przyczyną tragedii był zator tętnicy płucnej, do którego doprowadził zakrzep – sportsmenka wcześniej zgłaszała problemy z łydką. Jej śmierć wstrząsnęła całym środowiskiem, pozostawiając ogromną pustkę.

POWĄZKI
KAMILA SKOLIMOWSKA