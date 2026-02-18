Mężczyzna wpadł pod tramwaj. Spieszył się na autobus

Do zdarzenia doszło we wtorek, 17 lutego około godziny 18:15 w centrum Chorzów, na jednej z najbardziej ruchliwych ulic – Katowickiej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 30-letni mężczyzna spieszył się na autobus i próbował przejść w rejonie torowiska. Nie zauważył nadjeżdżającego tramwaju zmierzającego w stronę Katowice.

Według relacji świadków mężczyzna zatrzymał się w ostatniej chwili, jednak było już za późno. Tramwaj uderzył w niego, a poszkodowany znalazł się pod pojazdem. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.

– Około 18:15 otrzymaliśmy zgłoszenie o potrąceniu mężczyzny przez tramwaj. Skupiliśmy się przede wszystkim na jego wydobyciu spod pojazdu. Widoczność była ograniczona, panowały trudne warunki – relacjonuje nasz redakcji st. asp. Lucjan Pokorski, zastępca rzecznika prasowego Komenda Miejska Policji w Chorzowie.

Akcja ratunkowa była skomplikowana. Ratownicy medyczni oraz strażacy musieli działać szybko i precyzyjnie. Mężczyzna był przytomny w chwili transportu do szpitala. Doznał licznych potłuczeń, urazu nogi oraz otarć skóry.

Według służb miał jednak sporo szczęścia – tramwaj nie przejechał po nim kołami, a obrażenia, choć poważne, nie zagrażają jego życiu. 30-latek trafił do szpitala w Katowicach, gdzie pozostaje pod opieką lekarzy.

Służby apelują o zachowanie ostrożności

Zarówno motorniczy, jak i poszkodowany byli trzeźwi w chwili zdarzenia. Policja wstępnie ocenia, że przyczyną wypadku była chwila nieuwagi i pośpiech pieszego.

Na czas prowadzenia działań ratunkowych zablokowano jeden pas ruchu w kierunku Chorzowa, co spowodowało utrudnienia w komunikacji. Ruch tramwajowy był chwilowo wstrzymany.

Służby apelują do pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza po zmroku i w rejonie torowisk. – Pośpiech i brak koncentracji mogą prowadzić do tragedii. Wystarczy sekunda nieuwagi – podkreślają funkcjonariusze.

Policja prowadzi dalsze czynności wyjaśniające w sprawie tego zdarzenia.

