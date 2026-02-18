Napad z nożem na sklep w Rudzie Śląskiej. Sprawcy zostali błyskawicznie zatrzymani

Martyna Urban
2026-02-18 7:43

Dwóch zamaskowanych mężczyzn wtargnęło do jednego ze sklepów w Rudzie Śląskiej i, grożąc kasjerce nożem, zażądało wydania pieniędzy. Ich łupem padło 2 tysiące złotych. Sprawcy zostali szybko namierzeni przez policjantów i decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Zatrzymanie mężczyzn

Autor: Śląska Policja/ Materiały prasowe

Napad z użyciem noża. Zatrzymano dwóch mężczyzn

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej pod nadzorem Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej prowadzą postępowanie w sprawie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, do którego doszło w jednym ze sklepów na terenie miasta.

W środę, 11 lutego, do placówki handlowej weszło dwóch zamaskowanych mężczyzn. Jeden z nich wyciągnął nóż i, grożąc nim kasjerce, zażądał wydania pieniędzy z kasy. W tym czasie drugi napastnik stał w drzwiach sklepu, blokując wejście i uniemożliwiając innym osobom dostęp do środka. Zdarzenie trwało krótko – sprawcy zabrali 2 tysiące złotych i uciekli.

Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia policjanci rozpoczęli intensywne działania operacyjne. Patrol z Komisariatu Policji IV, który pełnił służbę w dzielnicy Godula, zwrócił uwagę na dwóch mężczyzn, których wygląd odpowiadał rysopisowi sprawców.

