Ten sposób na pobudzenie storczyka do kwitnienia to sekret ogrodników. Zrób to jeszcze w lutym, a pąki będą wypuszczały się jeden za drugim. Pielęgnacja storczyków

Storczyki, choć piękne, potrzebują specjalnej pielęgnacji pod koniec zimy, aby obficie kwitnąć.

Zimowe suche powietrze nie sprzyja storczykom, ale istnieje mniej znana metoda szybkiego namaczania, która pobudza je do kwitnienia.

Odkryj sekret kąpieli kawowej: zanurz korzenie storczyka w roztworze kawy, aby dostarczyć mu niezbędne składniki odżywcze i pobudzić do wypuszczania pąków.

Dowiedz się, jak prawidłowo przygotować i zastosować ten naturalny nawóz, by cieszyć się bujnym kwitnieniem storczyków!

Sekretna metoda na wypuszczenie kwiatów przez storczyka. Zrób to, a nie doliczysz się nowych pąków

Wiele osób jest zdania, że to właśnie storczyki są najpiękniejszymi kwiatami doniczkowymi. Nie tylko zachwycają orientalnymi kwiatami, ale także potrafią kwitnąć przez wiele lat. Naturalnym domem orchidei jest Azja. To właśnie tam hoduje się tysiące odmian storczyków i mają one szczególnie znaczenie w kulturze. W Polsce, w warunkach doniczkowych, najpopularniejsze są odmiany Phalaenopsis oraz Dendrobium. Obie te odmiany zachwycają pięknymi kwiatami i potrafią kwitnąć okresie zimowo-wiosennym. To właśnie schyłek zimy jest najlepszym czasem na pobudzenie roślin doniczkowych do lepszego kwitnienia. Rozpoczyna się sezon nawożenia oraz przesadzania.

W przypadku storczyków wraz z końcem zimy warto zastosować tą nieco mniej znaną metodę. Polecają ją profesjonalni ogrodnicy i sprawia ona, że storczyk obsypuje większą liczbą pąków. Kwitnienie jest szybsze i bardziej obfite.

Zima to okres grzewczy. Suche powietrze nie sprzyja rozkwitowi storczyków. Stąd też metoda szybkiego namaczania. Pozwala ona, by podłoże odpowiednio nasiąkło wodą, bez ryzyka przelania i gnicia korzenia. Storczyk otrzymuje w ten sposób tyle wody, ile potrzebuje. Zmniejsza się również ryzyko namnażania się grzybów oraz pojawienia się pleśni na ziemi doniczkowej. W przypadku szybkich kąpieli storczyka szczególnie polecana jest metoda z kawą. W niewielkich pojemniku przygotuj czysty napój z kawy (bez fusów, cukru oraz mleka) i odstaw go do wystygnięcia. Na 1 część kawy powinny przypadać 4 części wody. W tak przygotowanej mieszance namaczaj korzenie storczyka przed około 15 minut. Metoda ta rewelacyjnie pobudza roślinę do kwitnienia, dostarcza potrzebne związki odżywcze takie jak azot, potas oraz fosfor. Pierwiastki te potęgują kwitnienie i wspierają procesy rozrostu liści. Badania wykazały, że regularnie stosowanie kąpieli kawowych do storczyków sprzyja szybszemu rozwojowi liści oraz kwiatów.

Jak pielęgnować storczyki zimą?

Przede wszystkim należy ograniczyć podlewanie, dostosowując je do temperatury panującej w pomieszczeniu – im chłodniej, tym rzadziej. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza, którą można zwiększyć poprzez umieszczenie doniczki na podstawce z wilgotnym keramzytem lub regularne zraszanie liści (unikając kwiatów). Pamiętajmy, aby zimą nie nawozić storczyków, a także chronić je przed przeciągami i nagłymi spadkami temperatury.

Jak przygotować podłoże pod storczyki?

Właściwe podłoże to klucz do sukcesu w uprawie storczyków. Większość gatunków to epifity, co oznacza, że w naturze rosną na drzewach, a ich korzenie potrzebują stałego dostępu do powietrza. Dlatego tradycyjna ziemia ogrodowa nie jest dla nich odpowiednia. Idealne podłoże powinno być luźne, przewiewne i szybko przesychające. Najczęściej stosuje się mieszankę kory sosnowej (najlepiej grubej frakcji), keramzytu, torfu kokosowego, a czasem również węgla drzewnego lub mchu sphagnum. Gotowe mieszanki dostępne w sklepach ogrodniczych często są dobrym rozwiązaniem, ale warto zwrócić uwagę na ich skład, aby dopasować go do konkretnego gatunku storczyka.