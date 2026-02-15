Połóż obok storczyka ten owoc, a orchidea pokryje się cała kwiatami. Działa lepiej niż litry nawozów i zmiana podłoża. Pobudza procesy rozwojowe kwiatów doniczkowych

Storczyki, choć piękne, bywają kapryśne, ale istnieją domowe sposoby na ich obfite kwitnienie.

Połóż to obok storczyka. Ten owoc działa lepiej niż nawozy

Dla wielu osób to właśnie storczyki są najpiękniejszymi kwiatami doniczkowymi. Naturalnie pochodzą z Azji, gdzie uprawa się tysiące odmian. W Polsce, w warunkach doniczkowych najczęściej hoduje się Phalaenopsis oraz Dendrobium. Obie te odmiany zachwycają pięknymi kwiatami i potrafią kwitnąć okresie zimowo-wiosennym. Schyłek zimy i początek wiosny to czas wzmacniania roślin, również tych doniczkowych. Specjaliści zalecają, aby właśnie w tym okresie rozpocząć nawożenie. Ma ono na calu wzmocnienie układu korzeniowo-łodygowego, a także przyspieszenie i stymulowanie kwitnienia. W przypadku storczyków ogrodnicy polecają tą nietypową metodę. Okazuje się, że czasem wystarczy położyć obok doniczki ze storczykiem jabłko. Choć brzmi komicznie ma to swoje naukowe uzasadnienie. Jabłka wydzielają etylen. Jest to gazowy hormon roślinny, który silnie stymuluje rozwój kwiatów. Wyższe stężenie etylenu sprawia, że rośliny szybciej i bardziej obficie obsypują kwiatami. Jeżeli Twój storczyk przestał wypuszczać nowe pąki możesz pokroić jabłko na kawałki i rozłożyć je na powierzchni doniczki. W ten sposób jeszcze bardziej zwiększysz natężenie etylenu i pobudzisz orchidee do kwitnienia. Pamiętaj jednak, aby wyjąć jabłka, gdy storczyk zacznie wypuszczać paki. Nadmiar hormonu może przyspieszyć przekwitanie i sprawić, że kwiaty szybko opadną.

Zmiksuj to w mikserze i podlewaj storczyki. Nawet marniejące kwiaty znów będę żywe i zaczną wypuszczać nowe paki

Do nawożenia storczyków możesz wykorzystać domowy nawóz z czosnku. To świetna alternatywa dla kupnych odżywek. Nawóz z czosnku nie tylko odżywia i wspomaga procesy kwitnienia, ale także także chroni przed rozwojem grzybów i pleśni w doniczce. Do przygotowania takiej odżywki potrzebujesz 4 dużych ząbków czosnku i wody. Czosnek rozgnieć, aby puścił on soki i zalej 1 litrem wody. Całość odstaw na 1 dobę i przecedź przez sito. Tak przygotowanym wywarem podlewaj storczyka raz w miesiącu. Napar z czosnku może sprawdzić się także podczas przesadzania storczyków. Możesz zanurzyć korzenie rośliny w wywarze czosnku i wody na około 15 minut. Dzięki temu odkazisz korzenie, a kwiat może się lepiej przyjąć.

Jak dbać o storczyki zimą?

Storczyki to kwiaty ciepłolubne. Również jesienią i zimą potrzebuje dostępu do światła. Lubią stanowiska mocno nasłonecznione. Nie lubią jednak ostrego słońca. Najlepiej im będzie na stanowisku z rozproszonym światłem. Są bardzo wrażliwe na suche powietrze, co jest wyjątkowo ważne jesienią i zimą. W tym czasie często grzejniki przesuszają powietrze w pomieszczeniach. Storczyk nie powinien stać blisko kaloryfera. Aby zapewnić storczykowi potrzebną ilość wody należy zraszać jego liście i pędy. O tej porze roku wiele osób wkłada do doniczki kostki lodu. Topiąc się dostarczają one wodę do ziemi w doniczce. Storczyki lubią także ciepło. W okresie zimowym preferują temperatury wy okolicy 20 st. C. Co ważne, orchidea źle znosi przeciągi oraz zmiany temperatur. Zimą lepiej jej nie przestawiać i nie stawiać za blisko otwieranych okien oraz drzwi balkonowych.