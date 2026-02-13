Zamiast biegać z konewką włóż to do doniczki ze storczykiem. Kwiat obsypie kwiatami niczym szejk dolarami! Będzie dorodny i rozkwitnie lepiej niż rok temu

Zimą storczyki potrzebują szczególnej pielęgnacji – odpowiedniego nawadniania i zraszania liści.

Włóż to do doniczki, a storczyk pokryje się kwiatami. Zimowa pielęgnacja orchidei

Storczyki to przepiękne, wieloletnie kwiaty doniczkowe, które Polacy pokochali. Już w starożytnych Chinach zachwycały swoimi kwiatami i uznawane były za jedne z najpiękniejszych roślin. Storczyki mimo swojego orientalnego pochodzenia bardzo dobrze radzą sobie w warunkach domowych. Nie są trudne w pielęgnacji. Storczyki mogą zakwitać nawet kilka razy do roku, a niektóre odmiany takie jak phalaenopsis obsypują kwiatami nawet zimą. Aby jednak tak się stało storczyk musi mieć odpowiednie warunki. Zimą podstawą pielęgnacji orchidei jest odpowiednie nawadnianie. Dotyczy to zarówno klasycznego podlewania, jak i zraszania liści. Storczyki bardzo źle znoszą suche powietrze od nagrzanych grzejników. Warto je raz w tygodniu obficie pryskać wodą, aby liście i łodygi pozostawały w dobrej kondycji. W przypadku podlewania bardzo ważne jest, aby podłoże w doniczce były stale wilgotne. Woda zbierająca się w podstawce doniczki to znak, że wody jest za dużo. Należy ją odlać, w innym przypadku można doprowadzić do gnicia korzeni. Jest świetny sposób, aby storczyk miał zawsze odpowiednią ilość. Wystarczy, że na dno doniczki włożysz filtr do kawy. Dzięki temu podłoże dłużej zatrzymuje wilgoć. Dodatkowo filtr do kawy działa jak naturalny drenaż zatrzymując drobne grudki oraz kamyczki. Filtr sprawi, że ziemia dłużej będzie wilgotna, co sprawi, że storczyk będzie miał regularny dostęp do potrzebnej mu wody.

Domowa odżywka do storczyka, która pobudza kwitnienie

W pielęgnacji storczyków sprawdzi się nie tylko filtr do kawy ale również same fusy. Są one świetną odżywką do wielu roślin. Bogate w azot bezpośrednio wpływają na procesy kwitnienia. tego typu odżywki należy stosować w okresie wegetacji roślin. Wystarczy, że wymieszasz około 5 łyżek fusów po kawie z przegotowaną wodą i raz w tygodniu będziesz tym podlewać storczyki. Fusy do kawy możesz również wysuszyć i wymieszać z wierzchnią warstwą ziemi. Stosowanie fusów z kawy w ogrodnictwie do stara metoda. Fusy do kawy rewelacyjnie spulchniają glebę oraz neutralizują wapń obecny w wodzie kranowej. Dodatkowo są one bogate w potas, miedź, azot i magnez. Składniki te ożywiają rośliny, wzmacniają ich system korzeniowy oraz przyspieszają proces wzrostu.

