Dokładnie w tym terminie wysiej petunie. Wyjdzie taniej, a w sezonie kwiatów będzie więcej niż dolarów u Sknerusa McKwacza. Sadzenie i nawożenie petunii

Luty to idealny moment na wysiew petunii, aby cieszyć się ich pięknem od wczesnej wiosny.

Dowiedz się, jak prawidłowo wysiewać te kolorowe kwiaty i zapewnić im optymalne warunki wzrostu.

Poznaj sekret domowej odżywki z kwasku cytrynowego, która za grosze wzmocni Twoje sadzonki.

Przygotuj się na spektakularne kwitnienie – odkryj wszystkie wskazówki!

Nie przegap tego terminu. Czas na wysiew petunii

Choć zima w tym roku nie daje za wygraną i pokazuje swoje najsurowsze (i najpiękniejsze) oblicze to nieuchronnie zbliżamy się do wiosny 2026. Mimo, że sezon ogrodniczy za dobre ruszy a w marcu, to właśnie w lutym rozpoczyna się najważniejsze przygotowania. To w tym miesiącu zaczyna się wysiew warzyw (między innymi pomidorów i papryki) oraz kwiatów do rozsady. Jednym z gatunków kwiatów, które zimą warto sadzić w ten sposób są petunie. Sadząc kwiaty z nasion masz pełną kontrolę nad procesami wzrostu oraz kwitnienia, a także możesz sprawić, że pierwsze pąki pojawią się nieco wcześniej.

Jak wysiewać petunie?

Naturalnie petunie pochodzą z Ameryki Południowe, ale dobrze rosną także w naszym klimacie. Zachwycają wielobarwnymi kwiatami, które pojawiają się od wczesnej wiosny, aż do jesieni. W Polsce najczęściej wybierane są petunie ogrodowe. Jest to odmiana jednoroczna, której siew należy rozplanować odpowiednio wcześniej. Ogrodnicy wskazują, że wysiew petunii należy rozpocząć już pod koniec zimy. Najczęściej wskazywanym miesiącem jest właśnie luty.

Wysiew petunii do rozsady nie jest trudny i czasochłonny. Wystarczy, że masz chwilę, małe doniczki (mogą być biodegradowalne) oraz odpowiednią ziemię. Petunie najlepiej rośną w luźnej, przepuszczalnej glebie o lekko kwaśnym pH - 5,5-6,5. Doniczki do petunii powinny mieć odpowiednie otwory do odprowadzania wody, dzięki temu sadzonki będą lepiej wzrastały. Nasiona petunii są drobne i sieje się je po 3 ziarenka w jedno miejsce. Następnie trzeba delikatnie docisnąć nasiona do ziemi, przykryć niewielka warstwą ziemi i spryskać wodą. Pamiętaj, że posadzonym petunii nie przykrywa się folią. Wzrastające sadzonki potrzebują rozproszonego światła słonecznego i ciepła. Gdy na powierzchnie pojawią się pierwsze pędy i listki zaczynamy pierwsze nawożenie.

Za 3 zł zrobisz najlepszą odżywkę do sadzonek petunii.

Pierwsze nawożenie petunii, jeszcze w rozsadzie sprawia, że sadzonki lepiej się przyjmują, a także stają się silniejsze. Mają większe liście i bardziej obfite kwitnienie.. Do nawożenia petunii rewelacyjnie sprawdzi się ta domowa odżywka. Wystarczy, że w 10 l wody wymieszasz 10 g kwasku cytrynowego. Tak przegotowaną mieszanką podlewaj petunie raz na dwa tygodnie. Odżywka z kwasku cytrynowego działa zarówno na petunie doniczkowe, jak i te rosnące w ogrodzie. Kwasek cytrynowy zakwasi glebę, co pomoże roślinie pobierać składniki odżywcze z ziemi. Stymuluje to procesy wzrostu oraz kwitnienia. Kwasek cytrynowy pobudza metabolizm wielu roślin.