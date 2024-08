Kup za 3 zł i podlewaj tym petunie. W jedną noc uschnięte i zmarniałe kwiaty się podniosą. Odżywka do petunii, która działa jak steryd

Wlej 1 kieliszek do wiadra i wymieszaj. Domowy płyn do prania kanapy. Doczyści nawet zaschnięte plamy. Pranie sofy

Dlaczego petunie marnieją?

Petunie świetnie sprawdzają się jako kwiaty doniczkowe. Pięknie zdobią balkony i tarasy. Nie są trudne w pielęgnacji ale wymagają odpowiedniego podejścia. Petunie najlepiej kwitną na dobrze nasłonecznionych stanowiskach. Wypuszczają nowe kwiaty od początku wiosny aż do pierwszych przymrozków. Co ważne, korzenie petunii łatwo gniją, dlatego należy zadbać o odpowiedni drenaż podłoża i unikać przelewania. Petunie lepiej jest podlewać częściej, ale mniejszą ilością wody. W upalne dni podlewaj je nawet 2 razy dziennie. Pamiętaj, by robić to rano i wieczorem, kiedy słońce nie jest jeszcze bardzo intensywne. W innym przypadku możesz poparzyć liście. Zdarza się, że petunie marnieją i opadają. Powodem takiego stanu rzeczy może być zbyt duże nasłonecznienie i brak odpowiednich składników odżywczych. W takim przypadku warto zadbać o dodatkowe nawożenie rośliny.

Kup to w sklepie za 3 i podlewaj petunie. W kilka dni kwiaty się podniosą

Do nawożenia petunii rewelacyjnie sprawdzi się ta domowa odżywka. Wystarczy, że w 10 l wody wymieszasz 10 g kwasku cytrynowego. Tak przegotowaną mieszanką podlewaj petunie raz na dwa tygodnie. Odżywka z kwasku cytrynowego działa zarówno na petunie doniczkowe, jak i te rosnące w ogrodzie. Kwasek cytrynowy zakwasi glebę, co pomoże roślinie pobierać składniki odżywcze z ziemi. Stymuluje to procesy wzrostu oraz kwitnienia. Kwasek cytrynowy pobudza metabolizm wielu roślin. Taką odżywkę możesz wykorzystać również do hortensji oraz rododendronów.

