Za 2 zł kup to i spryskaj róże jeszcze w sierpniu. Łodygi się wzmocnią, a pędy pokryją kwiatami. Uprawa róż w ogrodzie

Wrzucam do wody, a po 24 godzinach podlewam zamiokulkasa. Mam wysyp nowych pędów, a on rośnie jak szalony. Domowa odżywka do zamiokulkasa

Czym jest czarna plamistość na różach?

Czarna plamistość to choroba, która dotyka róże. Jest to rodzaj choroby grzybowej. W skrajnych przypadkach może ona doprowadzić do całkowitego obumarcia rośliny. Cechą charakterystyczną czarnej plamistości są niewielkie plamy na liściach z postrzępionymi brzegami. Z czasem liście wokół plam zaczynają żółknąć i opadać. Roślina przestaje kwitnąć i rosnąć. Co ważne, czarna plamistość może atakować młode pędy i powodować ich obumierania. Róże zaatakowane choroba tracą kwiaty i stopniowo marnieją. Dobrą wiadomością jest fakt, że czarna plamistość to uleczalna chorobą, z którą świetnie poradzą sobie domowe opryski. Każdy miłośnik róży powinien potrafić przygotować taki oprysk.

Naturalny oprysk na choroby róż. Uratuje Cię rzecz za 2 zł

Sekretnym składnikiem oprysków zwalczających czarną plamistość jest proszek do pieczenia. W dużym pojemniku przygotuj 2,5 l wody (najlepiej deszczówki), dodaj 4 łyżki proszku do pieczenia i 3 łyżeczki oleju roślinnego. Wszystkie te składniki porządnie wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Spryskaj roztworem chore róże. Zabieg powtarzaj raz na dwa tygodnie. Proszek do pieczenia to połączenie substancji chemicznej, zwykle mieszaniny soli kwasu węglowego i wodorowęglanu sodu lub potasu. Świetnie niweluje choroby grzybowe, a także zwalcza szkodniki takie jak mszyce i mrówki.

