Domowa mieszanka, która usunie niepożądane grzyby z trawnika. W jedną noc unicestwi grzyby i zarodniki. Jak mieć piękny trawnik?

Dlaczego grzyby na trawniku są szkodliwe?

Grzyby pojawiające się na trawniku podzielić można na dwie grupy. Pierwsze z nich to te, które nie stanowią zagrożenia dla trawy. Są to między innymi grzyby jadalne. W drugiej grupie znajdują się te grzyby, które mogą istotnie wpływać na kondycję trawnika. To między innymi takie czarcie kręgi (okrągłe wzory utworzone przez owocniki grzybów) tworzone przez twardzioszka przydrożnego. Zdarza się, że czarcie kręgi atakują źdźbła trawy i powodują ich żółknięcie. W skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do obumarcia trawy. Twardzioszek przydroży to jadalny grzyb (spożywa się tylko jego kapeluszową część), jednak jego obecność na przydomowym trawniku może być szkodliwa na trawy. Grzyby na trawniku pojawiają się najczęściej w wyniku nadmiernej wilgotności podłoża, dużej ilości resztek organicznych oraz słabej wentylacji. Również rzadkie koszenie ma wpływ na występowania zarodników grzybów.

Wymieszaj te składniki z wodą i obficie polej trawnik. W ten sposób usuniesz z niego grzyby

Domowy oprysk trawnika na grzyby to połączenie wody, sody oczyszczonej oraz szarego mydła. Do 2 l wody wsyp 1 łyżeczkę sody oczyszczonej oraz 6 ml szarego mydła. Całość dobrze wymieszaj i odstaw na kilka godzin. Po tym czasie przelej roztwór do butelki z atomizerem i obficie spryskaj trawnik w miejscach, gdzie pojawiają się grzyb. Aby zarodniki nie pojawiały się na trawniku warto prewencyjnie wykonywać wertykulację mającą na celu usuwanie mchu oraz filcu.

Quiz: Kwiatki bratki i? Oto arcytrudny test. Znasz polskie piosenki o kwiatach albo z kwitami w tle? Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od prostego tekstu, z którym poradzi sobie nawet przedszkolak. Radiowe Nutki w piosence „Kwiatki bratki” wspominają jeszcze o innych kwiatach „dla Malwinki, dla Dorotki”. Jakich? Trzykrtoki Stokrotki Paprotki Dalej