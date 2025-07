Sezon na złote kolby w pełni. Dodaj pół szklanki tego płynu do gotowania kukurydzy, a będzie rozpływać się w ustach

Kukurydza to nie tylko pyszna przekąska, ale także bogate źródło witamin, minerałów i błonnika. Najlepiej smakuje oczywiście ta świeża, prosto z pola, ale jeśli nie masz takiej możliwości, poszukaj w sklepach kolb o jędrnych, pełnych ziarnach. Im świeższa kukurydza, tym słodszy i bardziej soczysty będzie jej smak. Zwróć uwagę na liście – powinny być zielone i wilgotne. Kolby owinięte liśćmi, dłużnej zachowają świeżość.

Jak ugotować kukurydzę? Ten składnik zmienia smak

Kukurydza kojarzy się z jedzeniem szybkim, smacznym i wygodnym. Uliczni sprzedawcy gorących żółtych kolb znani są na całym świecie. W Azji podaje się ją z np. mleczkiem kokosowym, w Meksyku z chilli, a w Peru zawiniętą w grillowany ser. Klasyczna gotowana z wody w Polsce kojarzy się z nadbałtycką plażą i różnego rodzaju festynami, a także domowym, wakacyjnym jedzeniem. Sezon na kukurydzę w pełni, więc kiedy już nasycimy się tradycyjną wersją, warto spróbować czegoś nowego. Kukurydza kocha śmietanę, masło, kurczaka i sery. Można z niej przygotować zupę, smaczny dodatek do obiadu albo przekąskę. Jeśli marzy nam się chrupiąca, ale miękka gotowana kukurydza, to musimy zwrócić uwagę na to, jaką odmianę wrzucamy do garnka. Jeśli dysponujemy jedynie kukurydzą pastewną, jej gotowanie potrwa zdecydowanie dłużej niż odmiany cukrowej. Ważne jednak, by pamiętać o włożeniu kolb do garnka w momencie, kiedy woda wrze. Wtedy dodajemy też pół łyżeczki soli. Jeśli gotujemy kukurydzę pastewną, warto dodać także łyżeczkę cukru. Ziarna będą słodsze i chrupiące. Taką kukurydzę gotujemy około 15- 20 minut, krócej, jeśli kolby są młode. Kukurydza cukrowa potrzebuje około 7 minut we wrzątku. Jeśli chcemy, żeby ziarna były delikatniejsze i bardziej kremowe w smaku, do gotowania możemy użyć wody zmieszanej pół na pół z mlekiem. Jeszcze delikatniejsza będzie kukurydza gotowana w samym mleku z kilkoma gałązkami tymianku lub rozmarynu, które dodatkowo podkręcą smak. Podgotowane w mleku i wodzie kolby można także przygotować w ostrzejszej wersji. Kolby dzielimy na kawałki, grillujemy na patelni z rozgrzanym masłem, doprawiamy solą i posypujemy chili. Podajemy z tartym serem cheddar oraz (opcjonalnie) listkami kolendry.

