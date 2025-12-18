Polacy kochają majonez! To nieodzowny element polskiej tradycji kulinarnej

Majonez to prawdziwy król polskich stołów, niezbędny do wykonania wielu przepisów. W okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy staje się absolutnie dominującym elementem w kuchni. Jego kremowa konsystencja i delikatny smak sprawiają, że stanowi bazę dla wielu tradycyjnych potraw, a jego brak na świątecznym stole jest niemal nie do pomyślenia. Tę szczególną rolę majonezu odzwierciedlają wyniki badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie marki WINIARY. Respondenci podkreślają, że majonez to znacznie więcej niż zwykły dodatek – to produkt głęboko osadzony w polskiej kulturze i tradycji, obecny w naszych domach od pokoleń.

Majonez przez cały rok w polskiej kuchni

Choć majonez kojarzy się przede wszystkim ze świątecznym stołem, w rzeczywistości jest on o wiele bardziej uniwersalną propozycją. Okazuje się, że dla większości z nas nie jest to sezonowy produkt, lecz stały element zawartości lodówki. Przeważająca część respondentów, blisko 80%, odpowiedziała, że używa go przez cały rok, sięgając po niego także w codziennym przygotowywaniu posiłków, aby nadać smak kanapce lub sałatce czy przygotować szybki sos do obiadu.

Smak dzieciństwa i rodzinnych świąt

Co sprawia, że majonez tak mocno zakorzenił się w polskiej kuchni? Odpowiedź tkwi w emocjach i wspomnieniach, które wywołuje. Dla większości Polaków ten smak to przede wszystkim podróż w czasie – do rodzinnego domu, świątecznego stołu i beztroskich lat dzieciństwa. 72% badanych wskazało, że majonez to nie tylko dodatek, ale część polskiej tradycji kulinarnej. 61% respondentów twierdzi, że potrawy z majonezem przywołują u nich skojarzenia z domem i rodzinnymi świętami. Dla 53% majonez jest uosobieniem smaku polskiej kuchni, a co piąty ankietowany wspomina swoje dzieciństwo, gdy tylko poczuje jego kremową konsystencję. Wyniki badania pokazują, że majonez to nie tylko zwykły produkt spożywczy, ale symbol tego, co w polskiej tradycji najważniejsze – wspólnie spędzanego czasu w rodzinnym gronie.

Otwarci na nowości, wierni tradycji

Współczesny polski konsument to ktoś, kto szanuje tradycję, ale jednocześnie nie boi się eksperymentować. Choć majonez od pokoleń gości na naszych stołach w niezmienionej formie, rynek odpowiada na zmieniające się potrzeby i style życia Polaków. Co piąty ankietowany (21%) regularnie sięga po inne wersje majonezu – wegańskie, lżejsze czy wzbogacone dodatkami. Największa grupa, bo 39% konsumentów, przyznaje, że z ciekawości testowała nowości, choć ostatecznie powróciła do sprawdzonej klasyki.

Z odpowiedzi ankietowanych wyłania się obraz kuchni, w której tradycyjny słoik wciąż stoi na honorowym miejscu, ale tuż obok pojawiają się nowe warianty dopasowane do zmieniających się potrzeb konsumentów. Polacy nie odrzucają klasyki – raczej otwierają furtkę dla nowoczesnych wariacji, które pozwalają im łączyć sentyment z aktualnymi trendami.