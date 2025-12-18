TOP 3 prezenty dla pupila pod choinkę – jak sprawić mu radość w święta

Twój pupil to pełnoprawny członek rodziny – zasługuje na wyjątkowy prezent pod choinkę!

Odkryj zdrowe karmy premium, smakowite przekąski i praktyczne akcesoria, które zachwycą każdego czworonoga.

Sprawdź, jak sprawić, by święta były bezpieczne i radosne dla Twojego psa lub kota – wybierz prezent, który pokocha!

Pies czy kot od dawna nie jest już „tylko zwierzęciem”. To pełnoprawny członek rodziny, który towarzyszy nam w codziennych rytuałach i coraz częściej także w świątecznych przygotowaniach – od ubierania choinki po spokojne wieczory spędzane na kanapie. Nic więc dziwnego, że upominek dla pupila stał się naturalnym elementem bożonarodzeniowych tradycji. Święta to doskonały moment, aby zadbać nie tylko o przyjemności, ale i o potrzeby zdrowotne czworonogów. Eksperci marki Josera podpowiadają, jakie prezenty pod choinką sprawdzą się najlepiej i jak sprawić, by grudniowy czas był dla pupili równie wyjątkowy.

Karma premium dla psa – zdrowy prezent na zimowy sezon

Szukając świątecznego prezentu dla pupila warto postawić na coś, co jest jednocześnie smaczne i dobre dla jego zdrowia. W ofercie Josera znajdziemy karmy dopasowane do wieku, wielkości i potrzeb psów, m.in. Mini Lamb (od 24,90 zł) czy Mini Salmon & Chicken (od 18,99 zł), które świetnie sprawdzą się u małych ras. Dla starszych psów dobrym wyborem będzie Senior Salmon & Rice (od 21,99 zł), a dla młodszych, energicznych pupili Junior High Protein Sea Fish (od 26,99 zł).

Smaczki JOSI – drobny prezent, wielka radość

W świątecznym zestawie prezentowym nie może zabraknąć małych przyjemności. Smaczki JOSI to idealny upominek zarówno dla psów, jak i kotów – sprawdzą się jako nagroda, element zabawy czy po prostu mały gest czułości w tym wyjątkowym czasie. Dla kotów świetnym wyborem będą delikatne, miękkie przysmaki JOSICAT Meat Sticks Chicken & Duck oraz JOSICAT Meat Sticks with Salmon & Trout – oba warianty dostępne są od 4,49 zł/opak. Z kolei dla psów marka przygotowała soczyste, mięsne przekąski JOSIDOG Meat Sticks – w wersjach: Chicken, Beef oraz Lamb, również od 4,49 zł/opak. To propozycje stworzone z myślą o dorosłych psach, które docenią intensywny smak i miękką konsystencję przysmaków.

Praktyczne akcesoria – funkcjonalność na co dzień

W zestawie prezentowym świetnie sprawdzą się również akcesoria, które ułatwiają codzienne życie z pupilem. Na josera.pl znajdziemy żółtego pieska Seppl (17,49 zł/szt.), który stanie się ulubioną zabawką psów, a wędka korkowa dla kota (19,99 zł/szt.) zapewni kotom porcję ruchu nawet w leniwe, świąteczne dni. Dla fanów praktycznych upominków dobrym wyborem będą bambusowe miski 1,6 l za 25,99 zł/szt. lub mniejsza 570 ml za 18,99 zł/szt., które są trwałe, wygodne i pasują do każdego wnętrza. Warto zwrócić uwagę także na drobiazgi, takie jak zawieszka z adresem (25,90 zł/szt.) czy saszetka na smakołyki (11,49 zł/szt.) – idealne na zimowe spacery i codzienne aktywności.

Świąteczny czas to również moment, w którym warto zwrócić szczególną uwagę na dietę pupila. Zmiana rytmu dnia, większa liczba przekąsek czy obecność w otoczeniu „ludzkich” potraw mogą wpływać na samopoczucie zwierząt. Dlatego najlepiej zadbać o regularne posiłki oparte na pełnowartościowej karmie oraz sprawdzonych przysmakach, które nie zaburzają codziennej diety. To dobry wybór zarówno w trakcie świąt, jak i po ich zakończeniu.

Niech pod choinką czeka prezent również dla pupila – wybierz coś, co pokocha!

i Autor: Josera/ Materiały prasowe Prezenty dla pupila