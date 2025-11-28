Jak dbać o psa zimą? Oto 5 praktycznych porad dla każdego właściciela czworonoga na chłodne dni

Zimno na spacerze? Naucz się rozpoznawać sygnały, że Twojemu psu jest zimno, zwłaszcza jeśli to mała rasa lub senior.

Chroń łapy pupila przed solą i mrozem, a spacery zimą skróć, ale zwiększ ich częstotliwość, by zapewnić komfort.

W domu zadbaj o nawilżenie powietrza i ciepłe miejsce, a w diecie postaw na wartościowe pożywienie.

Dowiedz się, jak odpowiednia dieta i pielęgnacja pomogą Twojemu psu komfortowo przetrwać zimę!

Zadbaj o ciepło na spacerze

Jeśli zauważymy, że pies podczas spaceru zaczyna się trząść, podkula ogon lub przestępuje z łapy na łapę, to wyraźny sygnał, że jest mu zimno. Ma to szczególne znaczenie w przypadku małych i krótkowłosych ras, szczeniąt oraz psich seniorów – ich sierść i organizm gorzej radzą sobie z chłodem. To dobry moment, by pomyśleć o ocieplanym okryciu, najlepiej lekkim, wygodnym i niekrępującym ruchów, które zapewni ciepło nawet przy dłuższym spacerze.

Chroń łapy przed solą i mrozem

Nie zapominajmy też o łapach naszych pupili, bo to właśnie one mają bezpośredni kontakt z lodem i solą, które mogą powodować pęknięcia, podrażnienia czy ból. Warto je zabezpieczyć balsamem ochronnym lub olejem kokosowym, a po powrocie do domu dokładnie umyć i osuszyć1.

Krótsze, ale częstsze spacery

Zimowe spacery powinny być dostosowane do aktualnej pogody. Przy silnym mrozie, wietrze lub obfitych opadach śniegu, zdecydowanie zaleca się skrócenie czasu przebywania na zewnątrz. Pies może szybko ulec hipotermii, zwłaszcza jeśli ma mokrą sierść. Zimą lepiej postawić na krótsze, ale bardziej dynamiczne i częstsze wyjścia, aby pies załatwił swoje potrzeby i miał chwilę na ruch. Dłuższe sesje zabaw można przenieść do wnętrz, stymulując psa mentalnie np. poprzez zabawy węchowe2.

Nawilżaj powietrze w domu

A co, jeśli mimo naszej troski pies zaczyna chorować? Przeziębienie u psa może objawiać się kaszlem, kichaniem, katarem czy apatią. Suche powietrze w ogrzewanych mieszkaniach może szybko odbić się na zdrowiu i samopoczuciu naszego pupila. Jeśli zauważymy, że pupil częściej leży i ma mniejszy apetyt warto skonsultować się z weterynarzem. W domu zadbajmy natomiast o spokój, ciepłe miejsce do odpoczynku i odpowiednie nawodnienie psa. Warto zapewnić mu również ciepłe miejsce, ale nie bezpośrednio obok kaloryfera, nawilżać powietrze oraz postawić na łagodną dietę, która wspiera regenerację3.

Wybierajmy wartościowe pożywienie

W chłodniejszych miesiącach szczególnego znaczenia nabiera także odpowiednio dobrana dieta. Dobrze skomponowana karma wspiera zdrowie pupila, wzmacnia odporność i pomaga mu czuć się komfortowo nawet wtedy, gdy warunki za oknem stają się wymagające. Josera oferuje szeroki wybór produktów dopasowanych do indywidualnych potrzeb żywieniowych psów, od karm suchych i mokrych, po formuły bezzbożowe, funkcjonalne oraz specjalistyczne dla zwierząt z określonymi wymaganiami. Marka wspiera opiekunów na każdym etapie życia ich pupili, dostarczając starannie opracowane receptury karm, najwyższą jakość składników, dobrą przyswajalność oraz smakowitość.

Stosując te proste zasady, sprawimy, że nasze czworonogi przejdą przez zimowy sezon w komfortowy sposób.