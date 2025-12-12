To będzie prawdziwe załamanie pogody! Na ferie zimowe 2026 aura niczym w PRL-u. Górale już szykują sanie bo ma być nawet minus 20 stopni! Zima stulecia zaatakuje w ferie?

Pierwsze prognozy na ferie zimowe 2026 zapowiadają prawdziwie zimową aurę, z obfitymi opadami śniegu.

Synoptycy IMGW przewidują siarczyste mrozy, nawet do -20 stopni Celsjusza, szczególnie na przełomie stycznia i lutego.

Sprawdź, czy Twoje województwo załapie się na "zimę stulecia" i dowiedz się, kiedy spodziewać się największych opadów i mrozów.

Zima stulecia uderzy w ferie zimowe 2026? Prognozy pogody zaskakują

Pierwsze modele pogodowe dotyczące Europy przedstawianie przez Amerykanów mówiły o potężnej zimie. Później prognozy nieco się zmieniły. Obecnie na Boże Narodzenie synoptycy przewidują pogodę dość standardową dla ostatnich lat. Temperatury będą oscylowały wokół zera stopni, a lokalnie może sypnąć śniegiem. Gdy zatem wydawało się, że pogoda zimą nie zaskoczy i znów będziemy mieć powtórkę z ostatnich deszczowych lat, IMGW przedstawił pierwsze prognozy na ferie zimowe 2026.

Ferie zimowe 2026 potrwają od 19 stycznia do 1 marca i odbędą się w trzech turach dla różnych województw.:

19 stycznia - 1 lutego 2026: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

2 lutego - 15 lutego 2026: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie

16 lutego - 1 marca 2026: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie

Według przewidywań synoptyków styczeń i luty 2026 przyniosą prawdziwie zimową pogodę. W Tatrach oraz Beskidach ma sypnąć śniegiem, co stworzy idealne warunki do zimowych sportów. Pokrywa śnieżna w tych rejonach może przekroczyć nawet 50 centymetrów. Temperatury mają się mieścić w normach, ale już opady śniegu mają być powyżej średniej. Nocami może złapać silny mróz. Według danych IMGW możliwe są siarczyste, nocne mrozy nawet minus 20 stopni Celsjusza, zwłaszcza na terenach górskich, Mazurach oraz Podlasiu. Największy atak zimy prognozowany jest na przełom stycznia i lutego. Meteorolodzy wskazują, że najbardziej zimowa aura utrzyma się przede wszystkim na południu i wschodzie kraju. Początek marca będzie bardziej deszczowy. Pojawić się ma odwilż na terenie większości kraju. Zimowa pogoda utrzyma się na terenach górskich. Oznacza to, że uczniowie z pierwszych dwóch terminów ferii zimowych mogą spodziewać się prawdziwie zimowe pogody, na ostatnim turnusie zaś może pojawić się chlapa i błoto.