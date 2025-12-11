Posyp zamszowe buty. Będą jak nowe. Plamy i brud znikną raz na zawsze. Czyszczenie butów zamszowych

Zamszowe buty są stylowe, ale łatwo się brudzą, a ich czyszczenie wymaga specjalnych metod.

Tradycyjne pranie może zniszczyć zamsz, dlatego warto poznać domowe sposoby na usunięcie plam i brudu.

Soda oczyszczona to skuteczny i prosty sposób na przywrócenie zamszowym butom ich dawnego wyglądu.

Jakie inne triki, takie jak para wodna czy gumka do ścierania, pomogą Ci zadbać o Twoje ulubione zamszowe obuwie?

Posyp zamszowe buty i wetrzyj, a będą jak nowe. Plamy i brud znikną raz na zawsze

Buty zamszowe to niewątpliwie prezentują się stylowo i pasują do większości jesiennych i zimowych stylizacji. Jednak mają jedną poważną wadę - bardzo szybko ulegają zabrudzeniom. Zwłaszcza jeśli ich odpowiednio nie zabezpieczymy impregnatem, to ten chłonny materiał przestanie prezentować się schludnie. Jednak czyszczenie butów zamszowych musi przebiegać wedle ściśle określonych zasad. Jak wyczyścić takie obuwie, aby nie uszkodzić materiału? Z pewnością w przypadku obuwia z zamszu odpada pranie ich w pralce. Pod wpływem wyższej temperatury, wody i wirowania można zniszczyć swoje ulubione buty. Z tego względu warto wypróbować innych sposobów na czyszczenie butów zamszowych z błota, soli i innych zacieków. Jedną z najprostszych metod jest wyczyszczenie zamszu sodą oczyszczoną. Robimy to zupełnie na sucho, a efekt może nas miło zaskoczyć. Posyp wierzchni materiał sodą oczyszczoną i za pomocą miękkiej szczoteczki wetrzyj ją w zamsz. Pozostaw na kilka godzin i usuń proszek za pomocą szczoteczki do zamszu. Soda pomoże wchłonąć tłuszcz i inne zanieczyszczenia na zamszowych butach, dzięki czemu będą wyglądać jak nowe.

Domowe sposoby na czyszczenie zamszowych butów

Oczywiście do czyszczenia zamszowych butów można zastosować profesjonalne produkty, które są przeznaczone do tego typu materiału. W sklepach znajdziesz spraye do butów odświeżające kolor oraz odplamiacze. Środki te możesz nakładać za pomocą specjalnie zaprojektowanej szczotki, która pomoże usunąć z butów zamszowych błoto, czy kurz. Buty zamszowe można w prosty sposób wyczyścić za pomocą pary wodnej. Zagotuj wodę w garnku, a następnie przez kilkanaście sekund przytrzymuj obuwie nad unoszącą się parą wodną, po czym zostaw je do wyschnięcia. Jasne buty zamszowe można śmiało wyczyścić gumką do ścierania. Wystarczy pocierać zabrudzenia gumką i gotowe.