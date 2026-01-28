Ustka: Zaatakował rodzinę nożem, zginęła 4-letnia Aniela. Funkcjonariusz SOP doprowadzony do prokuratury

44-letni major SOP Piotr K. jest podejrzany o zabójstwo swojej czteroletniej córki Anieli oraz usiłowanie zabójstwa syna, żony i teściów. W środę przed południem został doprowadzony do prokuratury, gdzie ma usłyszeć zarzuty. Co doprowadziło do tej tragedii?

Funkcjonariusz SOP doprowadzony do prokuratury

Mieszkańcy Ustki są wstrząśnięci tragedią, która rozegrała się w jednym z mieszkań przy ulicy Bałtyckiej. W poniedziałek, 44-letni Piotr K., major SOP, zaatakował swoją rodzinę z użyciem noża. Najmłodsza ofiara, 4-letnia Aniela, zginęła na miejscu. Pozostałym członkom rodziny udało się przeżyć, ale ich obrażenia są poważne. W środę przed południem Piotr K. został doprowadzony do prokuratury. Na głowę założono mu kask, na ręce i nogi kajdanki. To metoda transportu dla najgroźniejszych przestępców. Wszystko po to, by nie mógł skrzywdzić ani siebie, ani innych.

Rodzinna tragedia w Ustce

Rano w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku rozpoczęła się sekcja zwłok maleńkiej Anieli. Śledczy ustalili, że dziewczynka została zaatakowana 70-centymetrowym nożem, przypominającym maczetę. To właśnie tym narzędziem Piotr K. miał zadać ciosy pozostałym domownikom.

- To nie był zwykły krzyk. To był ryk. Jeden wielki krzyk o pomoc. Potem pisk dzieci - mówi "SE" sąsiad z naprzeciwka. I dodaje: Tego się nie da wyrzucić z głowy. - Kawał chłopa, ale zawsze grzeczny. Normalny. Pytał, jak się czuję. A dwa dni później zrobił coś takiego… - słyszymy.

Po dokonaniu ataku, mężczyzna zabarykadował się w jednym z pokoi. Według wstępnych ustaleń, Piotr K. próbował się okaleczyć, a nieoficjalne źródła sugerują nawet próbę samobójczą. Biegli psychiatrzy i lekarze wyrazili zgodę na przesłuchanie mężczyzny. Policja przesłuchała już teścia Piotra K. oraz inną osobę, a czynności odbyły się w szpitalu w Sławnie.

Zabił córeczkę próbował zabić całą rodzinę mjr służby ochrony państwa zatrzymany
Ustka: Zaatakował rodzinę nożem, zginęła 4-letnia Aniela
