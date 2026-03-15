Krzysztof Jackowski przewiduje mroczną przyszłość. Wspomina o Trumpie i nowej fali uchodźców

Krzysztof Jackowski: Coś jest szykowane na Trumpa i Netanjahu

Krzysztof Jackowski funkcjonuje w przestrzeni publicznej od wielu lat. Popularność zyskał m.in. dzięki angażowaniu się w poszukiwania zaginionych osób i zabieraniu głosu w sprawach bieżących. Swoje przewidywania dotyczące istotnych kwestii, w tym polityki i gospodarki w Polsce, regularnie publikuje na swoim internetowym kanale. Jego wypowiedzi wywołują spore poruszenie, przyciągając uwagę zarówno wiernych fanów, jak i sceptyków, którzy chętnie komentują jego aktywność.

W piątek, 13 marca, podczas najnowszej transmisji na YouTube, Krzysztof Jackowski ponownie wziął pod lupę aktualne wydarzenia na świecie. Tym razem skupił się na konflikcie zbrojnym na Bliskim Wschodzie. Według jasnowidza, w najbliższym czasie realne niebezpieczeństwo może zawisnąć nad prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.

- Wywiad dwóch państw szykuje coś na Trumpa. Chcą to zrobić spektakularnie. Jest szykowane coś na Trumpa i na Netanjahu. Tylko nie wiem, czy na Netanjahu już coś przyszykowano, czy dopiero będzie. Netanjahu będzie zdradzony od wewnątrz. Grozi mu niebezpieczeństwo od kogoś, kto może być legalnie niedaleko niego np. pracuje w ochronie. Jest to ktoś, kto ma wykonać jakieś zadanie w stosunku do niego niebezpieczne. Nie muszą to być wcale siły izraelskie - podawał Jackowski.

Jackowski przewiduje nową falę uchodźców z Ukrainy

Na tym jednak nie koniec. Krzysztof Jackowski w swojej najnowszej wizji dostrzega również inne konsekwencje wojny na Bliskim Wschodzie, które mogą mieć bezpośredni wpływ na sytuację w Europie.

- To na co sobie pozwolił Izrael i Ameryka to jest zgoda Ameryki na destabilizację pewnych obszarów między innymi części Europy. Jest to dogadane z Rosją - zaznacza Jackowski.

Jackowski prognozuje również kolejny etap wojny w Ukrainie. W jego ocenie, upadek Iranu da Putinowi pretekst do eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

- Jeżeli Iran upadnie, Putin będzie miał zielone światło na działania ostrzejsze jeżeli chodzi o Ukrainę. Trump Ukrainę sprzedał i w pewnym sensie Rosja sprzedała Iran - twierdzi Jackowski.

Zgodnie z przewidywaniami mieszkańca Człuchowa, Polacy powinni być gotowi na kolejną falę migracji obywateli Ukrainy do naszego kraju.

- Przyjdzie czas w tym roku, że mnóstwo obywateli Ukrainy w panice z części Ukrainy zacznie uciekać. Między innymi do Polski. Może być to duży napływ uchodźców - wskazał.