Krzysztof Jackowski przewiduje mroczną przyszłość. Wspomina o Trumpie i nowej fali uchodźców

D.P
2026-03-15 17:16

Krzysztof Jackowski, znany i budzący skrajne emocje jasnowidz, po raz kolejny podzielił się swoimi przewidywaniami na temat globalnych wydarzeń. W swojej najnowszej wizji przeanalizował sytuację na Bliskim Wschodzie i potencjalne skutki międzynarodowych napięć. Według niego, w najbliższym czasie niebezpieczeństwo może grozić Donaldowi Trumpowi oraz premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu. Konsekwencje światowych konfliktów mogą być też odczuwalne w Europie, w tym w Polsce.

Putin dostanie zielone światło. Krzysztof Jackowski wieszczy kolejną falę uchodźców do Polski

Autor: Super Express, archiwum serwisu

Krzysztof Jackowski: Coś jest szykowane na Trumpa i Netanjahu

Krzysztof Jackowski funkcjonuje w przestrzeni publicznej od wielu lat. Popularność zyskał m.in. dzięki angażowaniu się w poszukiwania zaginionych osób i zabieraniu głosu w sprawach bieżących. Swoje przewidywania dotyczące istotnych kwestii, w tym polityki i gospodarki w Polsce, regularnie publikuje na swoim internetowym kanale. Jego wypowiedzi wywołują spore poruszenie, przyciągając uwagę zarówno wiernych fanów, jak i sceptyków, którzy chętnie komentują jego aktywność.

W piątek, 13 marca, podczas najnowszej transmisji na YouTube, Krzysztof Jackowski ponownie wziął pod lupę aktualne wydarzenia na świecie. Tym razem skupił się na konflikcie zbrojnym na Bliskim Wschodzie. Według jasnowidza, w najbliższym czasie realne niebezpieczeństwo może zawisnąć nad prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.

- Wywiad dwóch państw szykuje coś na Trumpa. Chcą to zrobić spektakularnie. Jest szykowane coś na Trumpa i na Netanjahu. Tylko nie wiem, czy na Netanjahu już coś przyszykowano, czy dopiero będzie. Netanjahu będzie zdradzony od wewnątrz. Grozi mu niebezpieczeństwo od kogoś, kto może być legalnie niedaleko niego np. pracuje w ochronie. Jest to ktoś, kto ma wykonać jakieś zadanie w stosunku do niego niebezpieczne. Nie muszą to być wcale siły izraelskie - podawał Jackowski.

Jackowski przewiduje nową falę uchodźców z Ukrainy

Na tym jednak nie koniec. Krzysztof Jackowski w swojej najnowszej wizji dostrzega również inne konsekwencje wojny na Bliskim Wschodzie, które mogą mieć bezpośredni wpływ na sytuację w Europie.

- To na co sobie pozwolił Izrael i Ameryka to jest zgoda Ameryki na destabilizację pewnych obszarów między innymi części Europy. Jest to dogadane z Rosją - zaznacza Jackowski.

Jackowski prognozuje również kolejny etap wojny w Ukrainie. W jego ocenie, upadek Iranu da Putinowi pretekst do eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

- Jeżeli Iran upadnie, Putin będzie miał zielone światło na działania ostrzejsze jeżeli chodzi o Ukrainę. Trump Ukrainę sprzedał i w pewnym sensie Rosja sprzedała Iran - twierdzi Jackowski.

Zgodnie z przewidywaniami mieszkańca Człuchowa, Polacy powinni być gotowi na kolejną falę migracji obywateli Ukrainy do naszego kraju.

- Przyjdzie czas w tym roku, że mnóstwo obywateli Ukrainy w panice z części Ukrainy zacznie uciekać. Między innymi do Polski. Może być to duży napływ uchodźców - wskazał.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki