Olek zmarł po policyjnym pościgu. Nadział się na metalowy pręt. Sąd wraca do sprawy śmierci 19-latka

Łukasz Piekarski
Konsultacja: Jacek Chlewicki
2026-04-30 17:08

Sąd w Grudziądzu zdecydował o ponownym zbadaniu sprawy interwencji bydgoskich policjantów, która zakończyła się śmiercią 19-letniego mieszkańca Grudziądza. To efekt zażalenia złożonego przez rodzinę zmarłego Olka na wcześniejsze umorzenie śledztwa.

19-letni Olek zmarł po pościgu policyjnym. Dramat w Grudziądzu
  • sąd nakazał ponowne zbadanie sprawy policjantów z Bydgoszczy
  • chodzi o śmierć 19-latka po interwencji w styczniu 2024 roku
  • wcześniej śledztwo zostało umorzone przez prokuraturę
  • rodzina złożyła skuteczne zażalenie
  • adwokat wskazuje na możliwe zaniedbania funkcjonariuszy

Sprawa dotyczy zdarzenia ze stycznia 2024 roku. Wówczas policjanci podjęli interwencję wobec 19-latka. Podczas ucieczki przed funkcjonariuszami młody mężczyzna nadział się na ostry element ogrodzenia przy I Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu. Z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, gdzie zmarł kilkanaście minut później.

Śledztwo prowadziła Prokuratura Okręgowa w Toruniu. W sierpniu 2025 roku uznano, że funkcjonariusze nie dopuścili się nadużyć i postępowanie zostało umorzone. Z tą decyzją nie zgodziła się rodzina 19-latka – jego matka oraz siostry – które złożyły zażalenie.

Sąd przychylił się do ich argumentów i nakazał ponowne przeanalizowanie sprawy. W uzasadnieniu wskazano, że działania policjantów wymagają dokładniejszej oceny.

Do decyzji odniósł się pełnomocnik rodziny, adwokat Michał Wąż:

„Jestem bardzo zadowolony, że sąd obiektywnie i skrupulatnie popatrzył na zachowanie funkcjonariuszy i co najważniejsze godność człowieka w tej sprawie nie została zamieciona pod dywan. Sąd wskazał liczne zaniedbania ze strony funkcjonariuszy policji, ale dla dobra śledztwa nie będę ujawniał na chwilę obecną szczegółów bowiem w tym zakresie prowadzone będzie dalej śledztwo”

Prawnik zapowiedział także złożenie wniosku o przekazanie sprawy do innej prokuratury. Argumentuje to brakiem bezstronności jednostki, która dotychczas prowadziła postępowanie.

Przebieg interwencji oraz działania ratowników zostały częściowo zarejestrowane przez kamery monitoringu znajdujące się w ambulansie. Nagrania ujawnione przez stację TVN wzbudziły duże kontrowersje i pokazały zachowanie medyków wobec ciężko rannego nastolatka. Mimo udzielonej pomocy i transportu do szpitala, życia 19-latka nie udało się uratować.

Trwa proces lekarzy

W marcu rozpoczął się proces trzech lekarzy, którym prokuratura zarzuca narażenie 19-latka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Kolejna rozprawa została wyznaczona na 6 maja o godzinie 10 w Sądzie w Grudziądzu.

