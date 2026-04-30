Olek zmarł po policyjnym pościgu. Nadział się na metalowy pręt. Sąd wraca do sprawy śmierci 19-latka

sąd nakazał ponowne zbadanie sprawy policjantów z Bydgoszczy

chodzi o śmierć 19-latka po interwencji w styczniu 2024 roku

wcześniej śledztwo zostało umorzone przez prokuraturę

rodzina złożyła skuteczne zażalenie

adwokat wskazuje na możliwe zaniedbania funkcjonariuszy

Sprawa dotyczy zdarzenia ze stycznia 2024 roku. Wówczas policjanci podjęli interwencję wobec 19-latka. Podczas ucieczki przed funkcjonariuszami młody mężczyzna nadział się na ostry element ogrodzenia przy I Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu. Z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, gdzie zmarł kilkanaście minut później.

Śledztwo prowadziła Prokuratura Okręgowa w Toruniu. W sierpniu 2025 roku uznano, że funkcjonariusze nie dopuścili się nadużyć i postępowanie zostało umorzone. Z tą decyzją nie zgodziła się rodzina 19-latka – jego matka oraz siostry – które złożyły zażalenie.

Sąd przychylił się do ich argumentów i nakazał ponowne przeanalizowanie sprawy. W uzasadnieniu wskazano, że działania policjantów wymagają dokładniejszej oceny.

Do decyzji odniósł się pełnomocnik rodziny, adwokat Michał Wąż:

„Jestem bardzo zadowolony, że sąd obiektywnie i skrupulatnie popatrzył na zachowanie funkcjonariuszy i co najważniejsze godność człowieka w tej sprawie nie została zamieciona pod dywan. Sąd wskazał liczne zaniedbania ze strony funkcjonariuszy policji, ale dla dobra śledztwa nie będę ujawniał na chwilę obecną szczegółów bowiem w tym zakresie prowadzone będzie dalej śledztwo”

Prawnik zapowiedział także złożenie wniosku o przekazanie sprawy do innej prokuratury. Argumentuje to brakiem bezstronności jednostki, która dotychczas prowadziła postępowanie.

Przebieg interwencji oraz działania ratowników zostały częściowo zarejestrowane przez kamery monitoringu znajdujące się w ambulansie. Nagrania ujawnione przez stację TVN wzbudziły duże kontrowersje i pokazały zachowanie medyków wobec ciężko rannego nastolatka. Mimo udzielonej pomocy i transportu do szpitala, życia 19-latka nie udało się uratować.

Trwa proces lekarzy

W marcu rozpoczął się proces trzech lekarzy, którym prokuratura zarzuca narażenie 19-latka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Kolejna rozprawa została wyznaczona na 6 maja o godzinie 10 w Sądzie w Grudziądzu.

