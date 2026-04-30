Nowe oblicze placu Wolności. Kwiaciarnie już zamontowane, koniec prac coraz bliżej

Termin zakończenia rewitalizacji placu Wolności w Bydgoszczy był już wielokrotnie przesuwany, ale wygląda na to, że prace zmierzają do końca. Pierwotnie inwestycja miała zakończyć się po około piętnastu miesiącach, ale opóźnienie wyniesie około roku. Jak informuje bydgoski ratusz, wykonawca zrealizował do tej pory 75 procent wszystkich zadań, a inwestycja ma zostać ukończona do 31 lipca 2026 roku.

W nocy z czwartku na piątek (23/24 kwietnia) na plac przewieziono konstrukcje pawilonów kwiatowych, które zostały już zamontowane na przygotowanych wcześniej fundamentach. Pięć stylowych kwiaciarni stanęło w sąsiedztwie wejścia do kościoła.

Zgodnie z planami, kwiaciarki miały wrócić na plac Wolności wiosną 2025 roku, ale również i ten termin był kilkukrotnie przesuwany. Odbiory mają się odbyć jeszcze przed wakacjami, więc jest szansa, że pawilony kwiatowe zostaną otwarte na przełomie czerwca i lipca.

Pawilony zostały wykonane na stalowej konstrukcji, a każdy z nich zajmuje powierzchnię nieco ponad 9 metrów kwadratowych. Ściany frontowa i dwie boczne są przeszklone, dzięki czemu kwiaty i rośliny będą wyeksponowane. Na przeszkleniach znajdują się zewnętrzne łuki nawiązujące do sąsiedniej architektury neogotyckiej, a kopertowy dach posiada dodatkowo ozdobną kopułę z dekoracyjnymi łukami. Pawilony wyposażono w klimatyzację i rolety.

Obecnie na placu Wolności trwają zaawansowane prace. Cały czas przebudowywana jest jezdnia wzdłuż kamienic, a u zbiegu z ulicą Gimnazjalną powstaje wyniesione skrzyżowanie. Z kolei dawny postój taksówek zamienił się w ogród, na którym stanął zegar słoneczny.

Nasadzono również 21 drzew i setki mniejszych roślin (bylin i krzewów). Na placu Wolności stanęły także elementy małej architektury, m.in. 26 ławek, trzynaście stylowych latarni, trzy komplety stojaków na rowery oraz kosze na śmieci. Wykonawcą inwestycji o wartości 8,4 mln złotych jest firma Strabag.