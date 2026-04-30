Krzysztof Jackowski przewiduje, co będzie na maturze z matematyki. Ta wizja może zaskoczyć maturzystów!

Ten weekend zapowiada się wyjątkowo ciepło. Dla maturzystów może to być dobra okazja, by oderwać się od biurka i pouczyć na świeżym powietrzu. Choć trudno w kilka dni opanować cały materiał, wielu uczniów stawia teraz na powtórkę najważniejszych działów matematyki i ćwiczenie zadań, które najczęściej pojawiają się na egzaminie.

W sprawie tegorocznej matury głos zabrał Krzysztof Jackowski, nazywany najsłynniejszym polskim jasnowidzem. Jak twierdzi, ma swoją wizję dotyczącą tego, z czym zmierzą się uczniowie.

Tegoroczna matura będzie uznana przez tych, co ją będą zdawać, za łatwą – zapewnia Krzysztof Jackowski.

Co ciekawe, sam jasnowidz nie zdawał matury z matematyki, dlatego jego przewidywania mogą wydawać się nieco nietypowe. Z jego wypowiedzi wynika jednak, że na egzaminie mogą pojawić się zadania związane ze statystyką, rachunkiem prawdopodobieństwa oraz równaniami z wieloma niewiadomymi.

Czy wizja Jackowskiego okaże się trafna? Tego dziś nie sposób przesądzić. Odpowiedź poznamy już w najbliższy wtorek, kiedy maturzyści w całej Polsce zasiądą do egzaminu z matematyki.

Kim jest Krzysztof Jackowski?

Krzysztof Jackowski to pochodzący z Człuchowa jasnowidz, który od lat budzi ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Zasłynął przede wszystkim swoimi wizjami dotyczącymi zaginięć ludzi, głośnych spraw kryminalnych oraz przewidywań odnoszących się do wydarzeń społecznych i politycznych. Regularnie publikuje swoje przeczucia w internecie, gdzie komentuje bieżące wydarzenia, dzieli się prognozami dotyczącymi przyszłości i – jak w tym przypadku – czasem zabiera głos także w sprawach, które elektryzują tysiące Polaków, jak matura.