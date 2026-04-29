Jasnowidz Jackowski zobaczył maturę z języka polskiego 2026! Ujawnił szczegóły

Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami

Już nie miesiące, nie tygodnie, a za to dni. Przygotowania do matury wkraczają w decydującą fazę. W poniedziałek (4 maja 2026 r.) uczniowie zasiądą w szkolnych ławkach, by pisać maturę z języka polskiego. Następnego dnia będą rozwiązywać zadania z matematyki. Czy można w kilka dni można przygotować się dobrze do matury? Większość powie, że raczej nie. Można się jednak skupić na wybranych zagadnieniach. By pomóc tegorocznym maturzystom, zapytaliśmy się Krzysztofa Jackowskiego - najsłynniejszego jasnowidza w Polsce - co będzie na maturze z języka polskiego. - Ja nie zdawałem matury. Dlatego mam problem z odpowiedzią na to pytanie - tak zaczął rozmowę z naszymi dziennikarzami najsłynniejszy polski jasnowidz. - Tegoroczna matura będzie łatwa. Będzie uznana za prostą. Z języka polskiego będzie literatura piękna. "Kto pisał Lalkę"? - zapytał naszego dziennikarza.

- Bolesław Prus

- To będzie "Lalka" Prusa. Nie sama "Lalka", tylko jeszcze pozytywizm - zapewnia Jackowski

Przeczytaj koniecznie: Zmiany na maturze 2026. CKE szykuje nowości dla uczniów. Co trzeba wiedzieć?

Piękna pogoda nie poprawi humorów maturzystom?

Już w czwartek, w godzinach popołudniowych, wielu Polaków rozpocznie długi weekend. Prawie wszyscy w Polsce będą odpoczywać, ponieważ nagle okazało się, że termometry wskażą więcej stopni niż pierwotnie zapowiadano. Wszyscy będą dobrze się bawić oprócz maturzystów. Ci pewnie będą się stresować i powtarzać materiał, który ma ich zaprowadzić do wymarzonych wyników. Redakcja "Super Expressu" będzie regularnie publikować arkusze, komentarze, odpowiedzi i omawiać wszystkie istotne wydarzenia, związane z tegoroczną maturą. Polecamy również rozwiązanie quizu, który pomoże oszacować wiedzę z języka polskiego!

Quiz. Czy zdałbyś maturę z języka polskiego 2026? Pytanie 1 z 20 Autorem „Pana Tadeusza" jest: Juliusz Słowacki Adam Mickiewicz Zygmunt Krasiński