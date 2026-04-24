Jasnowidz Jackowski już wie, co będzie na maturze 2026! To cenna wskazówka dla maturzystów

Do matury pozostało raptem kilka dni. W poniedziałek, 4 maja uczniowie w całej Polsce zasiądą w szkolnych ławkach, by zmierzyć się z egzaminem z języka polskiego. Dzień później będą rozwiązywać zadania z matematyki.

Czy można dobrze przygotować się do matury w tak krótkim czasie? Trudno powiedzieć. Można jednak skupić się na najważniejszych zagadnieniach. Aby pomóc tegorocznym maturzystom, od lat dziennikarz „Super Expressu” zwraca się do Krzysztofa Jackowskiego z prośbą o wizję dotyczącą egzaminów i życia społecznego. Jasnowidz z Człuchowa regularnie dzieli się swoimi przeczuciami i interpretacjami przyszłości, z których słynie w całym kraju.

Krzysztof Jackowski znany jest przede wszystkim z tego, że od lat zajmuje się jasnowidzeniem i twierdzi, że ma zdolność odbierania obrazów oraz informacji dotyczących przyszłych wydarzeń. Na co dzień prowadzi również spotkania i konsultacje, podczas których dzieli się swoimi wizjami z osobami szukającymi odpowiedzi na różne pytania.

Tym razem został zapytany o tegoroczną maturę.

Ja nie zdawałem matury, dlatego mam problem z odpowiedzią na to pytanie – zaczął rozmowę z naszymi dziennikarzami najsłynniejszy polski jasnowidz.

Tegoroczna matura będzie łatwa. Będzie uznana za prostą. Z języka polskiego będzie literatura piękna. Kto pisał „Lalkę”? – zapytał naszego dziennikarza. – Bolesław Prus. – To będzie „Lalka” Prusa, a nie sama „Lalka”, tylko jeszcze pozytywizm – zapewnia Jackowski.

Jasnowidz, który – jak sam podkreśla – nie zdawał matury z matematyki, odniósł się także do drugiego z egzaminów. Jego wypowiedź była jednak dość ogólna i symboliczna. Z jego słów wynika, że na maturze mogą pojawić się zadania ze statystyki, rachunku prawdopodobieństwa oraz równań z wieloma niewiadomymi.

Czy Krzysztof Jackowski ma rację? Tego dziś nie sposób jednoznacznie ocenić. Wszystko wyjaśni się już w dniu egzaminów – za niespełna dwa tygodnie.