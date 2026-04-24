Ten proszek działa na mrówki niczym ogniowa zapora. Mrówki uciekną w popłochu, a ty będziesz mieć święty spokój

Mrówki, choć pożyteczne, mogą szkodzić ogrodom, niszcząc rośliny i wspierając mszyce.

Jak się pozbyć mrówek z ogrodu? Ten sposób zawsze działa

To nie są typowe szkodniki. Mrówki w naturze są potrzebne. Pełnią one wiele pożytecznych funkcji. Między innymi spulchniają glebę i przenoszą nasiona. W polskim prawie niektóre gatunki mrówek są pod ochroną, nie można również niszczyć mrowisk w lesie. Duże, leśne kopce mrówek pełnią bardzo ważną rolę w ekosystemie, a za ich niszczenie grozi nawet kara grzywny. Nieco inaczej sytuacja wygląda na prywatnym terenie. Duża populacja mrówek może wyrządzać szkody. Zalicza się do nich niszczenie korzeni i młodych kwiatów, a także symbiozę z mszycami. W zamian za pokarm, mrówki chronią mszyce przed drapieżnikami, a nawet przenoszą je na nowe, zdrowe pędy, przyczyniając się do szybszego rozprzestrzeniania się tych szkodników. W efekcie rośliny są osłabione, ich wzrost zahamowany, a plony mogą być znacznie mniejsze.

Pozbycie się wszystkich mrówek z ogrodu lub działki jest raczej niemożliwe i wiąże się z mało etycznymi metodami. O wiele bardziej polecane są naturalne zapory, które przeciwdziałają się dostawaniu mrówek na grządki i rabaty. Ten domowy proszek natychmiastowo odstraszy mrówki i sprawi, że nie będą nawracały. Wystarczy, że w równych proporcjach wymieszasz sodę oczyszczoną oraz pieprz cayenne, a następnie rozsypiesz wszędzie tam, gdzie pojawiają się mrówki i wokół mrowisk. Soda oczyszczona ma silnie działanie, neutralizuje kwasy żołądkowe i zakłóca trawienie. Z kolei pieprz cayenne działa odstraszająco i sprawia, że mrówki unikają posypanych ścieżek. Zawarta w pieprzy cayenne kapsaicyna działa drażniąco i zakłóca ścieżki zapachowe mrówek.

Wlej do to do mrowiska i pozbądź się mrówek z ogrodu

Często zdarza się, że domowe sposoby nie są skuteczne. W takim przypadku warto sięgnąć po nieco bardziej zasadnicze metody. Do usuwania mrówek z mrowisk polecana jest wrząca woda. Wystarczy, że zgotujesz wodę i kilkukrotnie wlejesz ją do mrowiska. Wrzątek natychmiastowo zabija mrówki oraz ich larwy. Dodatkowo niszczy podziemnie tunele i całe mrowiska. Zabieg z gorącą wodą należy powtarzać przez kilka dni, by ograniczyć ryzyko, że mrówki robotnice będą próbowały wracać i odbudowywać mrowisko. Równie skuteczną metodą na usuwanie mrówek jest mąka kukurydziana. Działa ona destrukcyjnie na układ pokarmowy mrówek doprowadzając do ich śmierci. Wystarczy, że rozsypiesz mąkę kukurydzianą w pobliżu mrowiska i w miejscach bytowania mrówek. Mąka kukurydziana jest całkowicie bezpieczna dla roślin i zwierząt domowych.

