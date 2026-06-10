Rozkrusz i rozsyp na kostce brukowej. Mech zniknie błyskawicznie

Zielony mech na kostce brukowej to częsty problem, który szpeci i sprawia, że nawierzchnia staje się śliska.

Zamiast drogich środków chemicznych, można skutecznie i tanio usunąć mech, używając łatwo dostępnego produktu z każdego sklepu papierniczego.

Ten prosty trik pomoże pozbyć się nieestetycznego nalotu i przywrócić estetyczny wygląd chodników.

Mech doskonale czuje się w wilgotnych, cienistych zakątkach, gdzie rzadko dociera słońce. Puste przestrzenie między kostkami brukowymi to dla niego wymarzone warunki do rozwoju. Najszybciej rozrasta się w porach deszczowych, czyli wczesną wiosną i jesienią. Zaniedbanie jego usuwania sprawia, że błyskawicznie opanowuje kolejne fragmenty posesji. W rezultacie podjazdy i ścieżki przestają wyglądać ładnie, a do tego spacerowanie po nich grozi poślizgnięciem. Na szczęście istnieje proste i niedrogie rozwiązanie tego problemu.

Jak ułatwić sobie sprzątanie? Plac Zabaw odc. 10

Biała kreda skuteczna w walce z mchem w ogrodzie

Mało kto zdaje sobie sprawę, że popularna biała kreda, z którą kojarzymy szkolne sale, sprawdza się także jako środek ogrodniczy. Kosztuje ona naprawdę niewiele i bez trudu dostaniemy ją w każdym sklepie papierniczym. Tajemnica tkwi w zawartym w niej wapniu, który zmienia odczyn pH podłoża, tworząc niekorzystne środowisko dla mchu.

Jak użyć kredy do usunięcia mchu z kostki brukowej?

Zastosowanie tego sposobu jest banalne i nie potrzebujemy do niego żadnego profesjonalnego sprzętu. Musimy tylko drobno pokruszyć kredę i rozsypać tak powstały pył na zazielenionych powierzchniach. Ważne, by zrobić to w suchy, bezdeszczowy dzień. Po upływie kilku dób wystarczy zeszczotkować zaschnięty mech twardą miotłą. Przy rozległych podjazdach czy tarasach świetnie sprawdzi się myjka pod ciśnieniem lub dedykowana do bruku szczotka druciana.

Systematyczne stosowanie tej metody skutecznie hamuje odrastanie chwastów i mchów. Kluczowe jest również dbanie o czystość nawierzchni na co dzień. Częste zamiatanie, sprzątanie opadłych liści i, w miarę możliwości, odsłanianie kostki na działanie promieni słonecznych, to najlepsza profilaktyka przed zielonym nalotem.

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