Kolorowy napój podbija kurorty wakacyjne. Dzieci go uwielbiają i chętnie piją. Dietetyk ostrzega przed slushy. „Toksyczne. Dzieci trafiają po tym do szpitala”

Uwielbiane przez dzieci, kolorowe napoje slushy, wszechobecne w kurortach, skrywają poważne zagrożenie, o czym alarmują eksperci.

Glicerol, składnik zwłaszcza wersji "bez cukru", może być toksyczny dla dzieci, wywołując zatrucia, objawy neurologiczne i hospitalizację.

Pilne ostrzeżenie: Dowiedz się, od jakiego wieku Agencja ds. Standardów Żywności bezwzględnie zakazuje podawania tych napojów dzieciom!

Kolorowy napój podbija kurorty wakacyjne. Dzieci go uwielbiają i chętnie piją

Chyba każdy rodzic kojarzy ten kolorowy napój, który kusi niemal na każdym kroku w wielu wakacyjnych kurortach. Chodzi o slushy, zwane również granitą. Orzeźwiający, schłodzony napój o konsystencji półpłynnej, przypominającej rozdrobniony lód lub mokry śnieg lata temu podbił serca Polaków, zwłaszcza tych najmłodszych, którzy nie mogą oderwać oczu mijając maszyny wypełnione kolorowym płynem. Slushy to nie lody, ani smoothie. Napój ma kryształkową, ziarnistą, ale jednocześnie gładką i łatwą do picia konsystencję, która topi się w ustach. Jest znacznie zimniejszy niż zwykły napój, ale nie jest w pełni zamarznięty. Jak powstaje słynne slushy? Do wody dodaje się słodzony syrop smakowy. To on nadaje smak i kolor. Syropy te występują w szerokiej gamie smaków, najczęściej owocowych. Są zazwyczaj bardzo słodkie. Często napoje te są też intensywnie barwione, co dodaje im atrakcyjności wizualnej. Mimo swojej niezaprzeczalnej popularności, slushy cieszy się złą sławą wśród dietetyków. Okazuje się, że picie tego napoju przez małe dzieci może być szalenie niebezpieczne i toksyczne.

Dietetyk ostrzega przed slushy. „Toksyczne. Dzieci trafiają po tym do szpitala”

Okazuje się, że napoje slushy często bywają słodzone glicerolem. Sama substancja jest ogólnie uważana za bezpieczną dla ludzi. Okazuje się jednak, że w przypadku spożycia zbyt dużej ilości przez dzieci, może dojść do zatrucia. Dotyczy to głównie napojów sprzedawanych jako produkty "bez cukru". Jak informuje Agencja ds. Standardów Żywności (Food Standard Agency) napoje lodowe typu slush stanowią szczególne zagrożenie, ponieważ w ich składzie znajduje się więcej glicerolu niż w innych produktach. Jego zwiększona ilość związana jest z efektem rozmrożonego śniegu jaki wywołuje ta substancja w napojach mrożonych. Tego samego zdania jest znana dietetyczka, Anna Mizerska, która w mediach społecznościowych ostrzega rodziców przed kupowaniem slushy dzieciom.

Zespół naukowców z Irlandii i Wielkiej Brytanii opublikował w czasopiśmie Archives of Disease in Childhood analizę 21 przypadków dzieci, które trafiły do szpitala po spożyciu slushy zawierających glicerol. (...) W badaniu opisano przypadki dzieci, które po wypiciu napoju lodowego wykazywały poważne objawy neurologiczne i metaboliczne. Najczęściej pojawiały się: senność lub wręcz utrata przytomności, bardzo niski poziom cukru we krwi (hipoglikemia), podwyższony poziom kwasu mlekowego (kwasica mleczanowa), a także wykrywalne ilości glicerolu w moczu

- pisze dietetyczka w swoim poście na Instagramie.

Te napoje mogą wywołać poważną chorobę u dzieci. Kolorowe, lodowate i uwielbiane przez najmłodszych – slushy, czyli napoje z kruszonym lodem, stały się nieodłącznym elementem dziecięcych imprez, wakacji i dni spędzanych w centrach handlowych. Jednak nowe badania pokazują, że za ich atrakcyjnym wyglądem kryje się realne niebezpieczeństwo dla zdrowia. Warto być tego świadomym, bo sezon na slushy dopiero się zacznie

- dodaje. Tego samego zdania jest Agencja ds. Standardów Żywności, która opublikowała wytyczne na temat slushy i zgodnie z jej zaleceniami, te napoje nie powinny one być sprzedawane dzieciom poniżej 4 roku życia.

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