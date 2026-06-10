Papież odwiedził klasztor w Katalonii. Przez lata zakonnik wykorzystywał tam chłopców

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2026-06-10 14:10

Papież Leon XIV wizytuje właśnie w Hiszpanii. W napiętym programie wizyty duszpasterskiej znalazły się między innymi odwiedziny w opactwie Matki Bożej w Montserrat, położonym w górach Katalonii. To jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Hiszpanii, a jednocześnie miejsce, w którym przez lata dochodziło do nadużyć seksualnych. Tuż przed wizytą papieża przed klasztorem pojawiła się jedna z ofiar księży pedofilów, by oprotestować przyjazd Leona.

  • Wizyta Papieża Leona XIV w hiszpańskim klasztorze Montserrat, miejscu pielgrzymek, ale też mrocznych nadużyć seksualnych, wywołała kontrowersje.
  • Ofiara, Miguel Hurtado, protestował, zarzucając Kościołowi brak odpowiedzialności i ignorowanie cierpienia po skandalu z wykorzystywaniem 15 dzieci.
  • Sprawdź, dlaczego wizyta papieża w tym naznaczonym skandalem miejscu budzi tak silne emocje i krytykę.

Papież w Hiszpanii. Odwiedził klasztor, w którym rozgrywało się piekło

Papież Leon XIV, składa właśnie wizytę w Hiszpanii. W środę (10 czerwca) wieczorem odprawi mszę w budowanej od 144 lat bazylice Sagrada Familia. Msza, po której zainaugurowana zostanie najwyższa wieża świątyni, odbędzie się w przypadającą tego dnia setną rocznicę śmierci twórcy bazyliki Antoniego Gaudiego - przypomina PAP. Wcześniej tego dnia Leon XIV gościł na modlitwie w opactwie Matki Bożej w Montserrat, położonym w górach Katalonii. To jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Hiszpanii, a jednocześnie miejsce, w którym przez całe lata dochodziło do nadużyć seksualnych.

Tuż przed wizytą papieża przed klasztorem pojawił się 44-letni Miguel Hurtado. Mężczyzna jako nastolatek był tam wykorzystywany seksualnie. W środę przybył do opactwa, by zaprotestować przeciw wizycie papieża, którego wcześniej prosił o spotkanie, a który na tę prośbę nie zareagował. W rozmowie z PAP wyznał, że jego dramat trwał, gdy miał 16 lat. "Tu byłem wykorzystywany przez jednego z duchownych, opiekuna skautów, który był też seksualnym drapieżcą. Zgłosiłem to, kiedy byłem jeszcze niepełnoletni. Ale oni tylko to tuszowali, nic nie zrobili. W 2019 roku pierwszy raz publicznie opowiedziałem o moim przypadku. Wtedy zgłosiło się wiele innych ofiar. Łącznie 15 dzieci było tu wykorzystywanych" - powiedział.

Zakonnika oprawcę przeniesiono gdzie indziej

Mężczyzna uważa, że "Leon XIV przyjeżdża tam, by uczcić instytucję, która odmawia naprawy szkód siedem lat po wybuchu skandalu. Uważam, że papież kieruje w ten sposób błędny przekaz". PAP przypomina, co działo się w opactwie. W latach 1972-1999 jeden z zakonników, Andreu Soler, dopuszczał się tam wykorzystywania seksualnego nieletnich. "Według raportu sporządzonego przez niezależną komisję powołaną przez opata Montserrat, zmarły w 2008 r. Soler z biegiem lat stawał się coraz bardziej agresywny. Kiedy pod koniec lat 90. zaczęto ujawniać działania zakonnika, został on przeniesiony do innego ośrodka. Po opublikowaniu raportu w 2019 r. zakonnicy z Montserrat poprosili ofiary o wybaczenie przestępstw popełnionych przez współbraci, głównie Solera" - czytamy.

Co oznacza imię nowego papieża? "Leon XIV" to znak siły i odwagi
Hiszpania/ Papież odwiedził opactwo Matki Bożej w Montserrat w górach Katalonii
Galeria zdjęć 14
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PAPIEŻ
KSIĘŻA
HISZPANIA
Leon XIV