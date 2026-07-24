Rekin u wybrzeży popularnego kurortu! Wydano alert dla plażowiczów i turystów

Rekin pojawił się u wybrzeży Portugalii. Nagranie trafiło do biologów

Obecność rekina około dwóch mil morskich od brzegu potwierdziła firma Ocean Adventure, organizująca rejsy połączone z obserwacją delfinów. Po otrzymaniu zgłoszenia władze wydały alert dla plaż w Nazaré oraz São Martinho do Porto, popularnych wśród turystów, surferów i plażowiczów.

Przedstawiciele Ocean Adventure poinformowali, że do spotkania z rekinem doszło w czwartek po południu. Zwierzę podpłynęło bardzo blisko jachtu, a załodze udało się zarejestrować krótkie nagranie przedstawiające drapieżnika.

Film został przeanalizowany przez biologów morskich, którzy ocenili, że najprawdopodobniej był to dorosły żarłacz biały mierzący około czterech metrów długości. Specjaliści zwrócili uwagę, że o identyfikacji gatunku przesądziły charakterystyczny wygląd płetwy grzbietowej oraz sposób poruszania się zwierzęcia.

Żarłacz biały bardzo rzadko pojawia się u wybrzeży Portugalii. Znacznie częściej w tamtejszych wodach obserwowane są inne gatunki rekinów, przede wszystkim żarłacze błękitne.

To nie pierwszy rekin w portugalskich wodach. Wcześniej zamykano plaże

W lipcu 2025 roku obecność żarłacza błękitnego odnotowano w pobliżu popularnego kurortu Peniche na zachodzie Portugalii. Wówczas, ze względów bezpieczeństwa, władze zdecydowały o czasowym zamknięciu jednej z plaż.

Podobne obserwacje miały miejsce również rok wcześniej w rejonie gmin Caldas da Rainha i Óbidos. W tamtych przypadkach widziane rekiny nie przekraczały 2,5 metra długości, a żaden z nich nie zaatakował człowieka.

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