Rozłóż na parapecie. Pająki nie wejdą do Twojego domu, a Ty będziesz spać spokojnie. Metoda sprzed dziesięcioleci nie zawodzi. Sposób na pająki

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-07-24 5:14

Widok pająka w domu najczęściej przyprawia domowników o dreszcze. Wiele osób rozmyśla, co można byłoby zrobić, aby skutecznie zabezpieczyć swoje wnętrza przed wizytą tych niechcianych gości. Z pewnością nie zawiedzie metoda sprzed dziesięcioleci. Rozłóż to na swoim parapecie, a pająki nie wejdą do Twojego domu. W końcu będziesz spać spokojnie.

Brązowy pająk na białej firance w domu. O skutecznych sposobach na pająki przeczytasz na SE.
Autor: Aygul Bulte/ Shutterstock
  • Pająki w domu to częsty letni problem, który budzi niepokój, mimo ich pożytecznej roli w zwalczaniu insektów.
  • Zamiast chemii, postaw na sprawdzone, tanie metody, takie jak kreda, cytrusy, a przede wszystkim...
  • ...niezawodne kasztany! Dowiedz się, jak prosto je przygotować i rozłożyć, by ich unikalny zapach skutecznie odstraszył pająki z Twojego domu.

Sposób na pająki w domu. Metoda sprzed dziesięcioleci nie zawodzi

Widok pająka w domu wiele osób przyprawia o nieprzyjemne dreszcze. Stawonogi pojawiają się we wnętrzach najczęściej latem, kiedy to ze względu na wyższe temperatury chętnie otwieramy okna w swoich mieszkaniach. Niestety pająki, podobnie jak inne owady traktują to jako zaproszenie do naszych wnętrz, gdzie chętnie się zadomawiają. I choć są one pożytecznymi stworzeniami, bo na przykład rozprawiają się z muchami w domu, to jednak też nie dziwi fakt, że wiele osób szuka skutecznego sposobu, który pomoże odstraszyć pająki z domu.  Prostym i tanim sposobem na odstraszenie pająków jest użycie kredy. Wystarczy narysować linie kredą wokół okien i drzwi, aby zniechęcić pająki do wchodzenia do domu. Pająki nie lubią także zapachu cytrusów. Możesz umieścić skórki z cytryn, pomarańczy lub grejpfrutów w miejscach, gdzie pojawiają się pająki. Warto także zasłonić okna i drzwi moskitierami, aby insekty miały utrudnione wejście do naszych wnętrz. Oczywiście dbaj o porządek w domu, gdyż pająki lubią kryć się w stertach ubrań, gazet, kartonów i innych przedmiotów. Jest jeszcze jedna niezawodna metoda na odstraszenie pająków i zniechęcenie ich do wejścia do domu. Chodzi o kasztany.

Rozłóż na parapecie. Pająki nie wejdą do Twojego domu

Rozłóż świeże kasztany na parapetach, w rogach pokoi oraz przy drzwiach. Aby wzmocnić ich działanie, lekko je ponacinaj lub przekrój na pół, co uwolni intensywniejszy zapach. Pamiętaj, aby co jakiś czas je wymieniać, gdyż wysychają i tracą swoje właściwości odstraszające. Aromat kasztanów jest powszechnie uznawany za nieprzyjemny dla pająków oraz innych pajęczaków. Ich charakterystyczny zapach pochodzi z zawartych w nich związków chemicznych i może dezorientować pajęczaki, zaburzając ich zdolność orientacji lub wywołując dyskomfort. 

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