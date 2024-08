Wyciskam i przecieram wszystkie parapety. Pająki omijają mój dom szerokim łukiem. Tak pozbyłam się pająków z domu

We wrześniu podlewam tym swój grudnik. Odżwyczy napar, który przygotuje grudnik do kwitnienia. Na Boże Narodzenie obsypie deszczem kwiatów. Odżywka do kwiatów

Wyciskam i przecieram wszystkie parapety. Pająki omijają mój dom szerokim łukiem

Choć wiele osób zdaje sobie sprawę, że pająki są pożytecznie, to jednak nie każdy ma w sobie tyle wyrozumiałości, kiedy zobaczy te stawonogi w swoim domu. Z racji, że zbliża się koniec lata, a to moment, kiedy pająki wchodzą do naszych domów, aby przetrwać chłodne dni i noce, to szukamy sposobów, które w miarę możliwości pozwolą nam zabezpieczyć nasze mieszkanie przed tymi stawonogami. Wówczas w sieci pojawia się dość często pytanie, czy istnieje skuteczny sposób na pająki w domu? Kiedy szukałam odpowiedzi na to pytanie, natknęłam się na informację, że pająki nie znoszą aromatu cytrusów. Sprawdziłam to w swoim domu i naprawdę działa! Przetarłam parapety w swoim domu skórkami cytryny, a przez cała zimę nie widziałam ani jednego pająka.

Domowe sposoby na pająki w domu

Istnieje kilka innych sposobów na odstraszenie pająków z domu. Naturalnym środkiem przeciw pająkom jest sprej, który przygotujesz samodzielnie. Do wody dodaj sporo cynamonu, pół szklanki octu oraz 3 łyżeczki soku z cytryny. Całość porządnie zamieszaj i spryskaj okna i drzwi. Kolejnym prostym i tanim sposobem na odstraszenie pająków jest użycie kredy. Wystarczy narysować linie kredą wokół okien i drzwi, aby zniechęcić pająki do wchodzenia do domu.

