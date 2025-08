Wujek Zbyszek tylko tak czyścił kurki. Grzyby były bez grama piasku, a cały zabieg zajmuje chwilę. Jak wyczyścić kurki?

Czyszczenie kurek bywa uciążliwe, ale istnieje prosty sposób, by pozbyć się piasku raz na zawsze.

Odkryj metodę z użyciem mąki, która w mgnieniu oka sprawi, że grzyby będą idealnie czyste.

Zapomnij o długim moczeniu i szczotkowaniu – ten trik zajmuje tylko chwilę.

Sprawdź, jak szybko przygotować kurki do gotowania i cieszyć się ich smakiem bez frustracji.

Jak łatwo i szybko wyczyścić kurki? Tradycyjne metody, takie jak długotrwałe moczenie i mozolne szczotkowanie, potrafią zniechęcić do kulinarnych eksperymentów. Na szczęście, istnieją sprytne triki, które pozwolą nam cieszyć się smakiem grzybów bez frustracji.

Jak wyczyścić kurki? Prosty sposób na przygotowanie grzybów

Oprócz żmudnego czyszczenia kurek na sucho, do usunięcia piasku z grzybów, można wykorzystać wrzątek i sól. Kurki trzeba oprószyć solą, a następnie zalać wrzątkiem, wymieszać i wysuszyć. Inną i wygodniejszą metodą, jest wykorzystanie mąki. Do miski z kurkami wsypujemy dowolną pszenną mąkę i delikatnie mieszamy, tak by każdy grzyb był pokryty pyłem. Całość zalewamy zimną wodą, mieszamy i odstawiamy na chwilę. Po kilku minutach piasek opada na dno. Wtedy wyławiamy grzyby, przekładamy na sito i płuczemy pod bieżącą wodą. Następnie suszymy kurki. Tak przygotowane są gotowe do użycia w kuchni.

Gdzie rosną kurki?

Kurki rosną głównie w lasach iglastych. Szukaj ich szczególnie pod świerkami, sosnami, ale czasem także i w pobliżu brzóz, dębów i buków. Jeśli zastanawiasz się, gdzie jeszcze wypatrywać tych grzybów, podczas spacerów po lesie zwróć także uwagę na mech. Pieprznik jadalny uwielbia skrywać się w ciepłej zielonej kołderce. Kolejną zasadą, o której warto pamiętać podczas zbierania kurek, jest szukanie więcej niż jednej w tym samym miejscu. Zazwyczaj rosną w skupiskach po kilkanaście sztuk i wyrastają z piaszczystej gleby. Co ciekawe, dobrze jest także zapamiętać miejsce, w którym zebraliśmy sporo grzybów. Po tygodniu pojawią się tam nowe. Warto także wiedzieć, że kurki to potoczne określenie. Oficjalna nazwa to pieprznik jadalny. Jej autorem jest Józef Jundziłł, botanik i mykolog, który właśnie w ten sposób opisał je już w 1830 roku. Jednak kurka to nie jedyna potoczna nazwa grzybów. Inne to: lisica, lisiczka, liszka, a także kurza noga czy stągiewka. Łaciński termin to Cantharellus cibarius. Kurki mają charakterystyczny pomarańczowy lub żółty kapelusz. Wyglądem przypominają także inne grzyby, niestety niejadalne. Łatwo je pomylić m.in. z lisówką pomarańczową. Kapelusz pieprznika jadalnego ma od 1 do nawet 12 cm. U młodych owocników jest wypukły i z podwiniętym brzegiem, u starszych — lejkowaty i rozpostarty. Listewki zbiegają się daleko na trzonie, mają taką samą barwę jak kapelusz i rozgałęziają się widlasto i w sposób nieregularny. Zaś u lisówki zamiast listewek są blaszki. Kurkę od lisówki możemy odróżnić, patrząc także na wygląd trzonka, który u kurek jest przysadzisty, krótki i gruby, a u lisówki cienki i bardziej pomarańczowy. Grzyby różnią się także miąższem — u lisówki jest bardziej pomarańczowy. Jednak jeśli nie mamy pewności, czy zebrane przez nas grzyby są jadalne, możemy zwrócić się o pomoc specjalistów w lokalnej stacji sanepidu.

