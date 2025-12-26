Zaparz rano, wypij wieczorem, a szybko sobie podziękujesz. Jak sobie ulżyć po świątecznym obżarstwie? Sposób na zgagę

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-12-26 5:05

Świąteczne jedzenie jest z pewnością przepyszne, ale i też ciężkostrawne. Zwłaszcza jak smażonego karpika przegryziemy ciastem z kremem, to po chwili możemy poczuć ciężar w żołądku. Zgaga to dosyć częsta dolegliwość w okresie Bożego Narodzenia. Jak sobie z nią poradzić? Zaparz to rano i wypij wieczorem, a na pewno sobie podziękujesz. Ulga po świątecznym obżarstwie przyjdzie od razu.

Czego nie jeść przy refluksie. Dieta na zgagę i produkty zakazane

i

Autor: getty/ Getty Images Czego nie jeść przy refluksie. Dieta na zgagę i produkty zakazane
  • Świąteczne obżarstwo często prowadzi do nieprzyjemnej zgagi i niestrawności, ale istnieją proste domowe sposoby na szybką ulgę.
  • Imbir, znany ze swoich właściwości wspomagających trawienie, może być skutecznym rozwiązaniem na pieczenie w przełyku.
  • Dowiedz się, jak przygotować napar z imbiru oraz poznaj inne sprawdzone metody, by cieszyć się świętami bez dolegliwości.

Zaparz rano, wypij wieczorem, a szybko sobie podziękujesz. Naturalny sposób na zgagę w Boże Narodzenie

Boże Narodzenie to czas, który najczęściej spędzamy z rodziną przy stole. I choć świąteczne jedzenie jest pyszne i ciężko mu się oprzeć, to niestety łatwo o przejedzenie i przykre jego skutki. I tu chodzi nie tylko o dodatkowe kilogramy, ale także dolegliwości trawienne takimi jak zgaga i niestrawność. Najczęstszą przyczyną zgagi jest przejedzenie lub spożycie zbyt tłustych potraw. Objawia się dokuczliwym paleniem w przełyku, kwaśnym odbijaniem, cofaniem treści żołądkowej do przełyku, a także bólami w nadbrzuszu. Zdarza się, że niestrawnościom towarzyszą jej mdłości, wzdęcia, zaparcia, a nawet wymioty. Jak zatem poradzić sobie ze zgagą w święta? Otóż to dosyć powszechna dolegliwość po bożonarodzeniowym jedzeniu. Warto wypróbować domowe sposoby na zgagę. Jeden z nich jest naprawdę skuteczny, a do tego łatwy w przygotowaniu. Chodzi o imbir. Korzeń rośliny pomaga w naprawdę wielu dolegliwościach trawiennych oraz żołądkowych. Wystarczy, że pokroisz kilka plasterków i zalejesz je wrzątkiem rano. A potem wieczorem wypij ten napar, a zgaga po chwili ustąpi. 

Jak sobie ulżyć po świątecznym obżarstwie? Domowe sposoby na zgagę

Jeśli chcesz się szybko i skutecznie pozbyć problemów, które dopadły twój układ trawienny wypróbuj tych domowych na zgagę:

  • Wypij powoli, całą szklankę ciepłego, chudego mleka.
  • Łyżeczkę sody rozpuść w ciepłej wodzie i wypij.
  • Zjedz kilka migdałów, które neutralizują kwasy w żołądku.
  • Napij się wody z dodatkiem octu jabłkowego.
  • Zjedz banana, który może pomóc w neutralizacji kwasów żołądkowych dzięki swoim naturalnym właściwościom alkalizującym.
Przeczytaj także:
Magiczny rytuał na Boże Narodzenie. Podaruj bliskim pielęgnacyjną moc
Najpięjkniejsze polskie kolędy
11 zdjęć
Super Express Google News
Quiz o filmie "Kevin sam w domu". Czy jesteś prawdziwym fanem Kevina i wiesz o nim wszystko?
Pytanie 1 z 10
Ile lat ma Kevin w filmie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIESTRAWNOŚĆ
DOMOWE SPOSOBY
ZGAGA