Zaparz rano, wypij wieczorem, a szybko sobie podziękujesz. Jak sobie ulżyć po świątecznym obżarstwie? Sposób na zgagę

Świąteczne obżarstwo często prowadzi do nieprzyjemnej zgagi i niestrawności, ale istnieją proste domowe sposoby na szybką ulgę.

Imbir, znany ze swoich właściwości wspomagających trawienie, może być skutecznym rozwiązaniem na pieczenie w przełyku.

Dowiedz się, jak przygotować napar z imbiru oraz poznaj inne sprawdzone metody, by cieszyć się świętami bez dolegliwości.

Zaparz rano, wypij wieczorem, a szybko sobie podziękujesz. Naturalny sposób na zgagę w Boże Narodzenie

Boże Narodzenie to czas, który najczęściej spędzamy z rodziną przy stole. I choć świąteczne jedzenie jest pyszne i ciężko mu się oprzeć, to niestety łatwo o przejedzenie i przykre jego skutki. I tu chodzi nie tylko o dodatkowe kilogramy, ale także dolegliwości trawienne takimi jak zgaga i niestrawność. Najczęstszą przyczyną zgagi jest przejedzenie lub spożycie zbyt tłustych potraw. Objawia się dokuczliwym paleniem w przełyku, kwaśnym odbijaniem, cofaniem treści żołądkowej do przełyku, a także bólami w nadbrzuszu. Zdarza się, że niestrawnościom towarzyszą jej mdłości, wzdęcia, zaparcia, a nawet wymioty. Jak zatem poradzić sobie ze zgagą w święta? Otóż to dosyć powszechna dolegliwość po bożonarodzeniowym jedzeniu. Warto wypróbować domowe sposoby na zgagę. Jeden z nich jest naprawdę skuteczny, a do tego łatwy w przygotowaniu. Chodzi o imbir. Korzeń rośliny pomaga w naprawdę wielu dolegliwościach trawiennych oraz żołądkowych. Wystarczy, że pokroisz kilka plasterków i zalejesz je wrzątkiem rano. A potem wieczorem wypij ten napar, a zgaga po chwili ustąpi.

Jak sobie ulżyć po świątecznym obżarstwie? Domowe sposoby na zgagę

Jeśli chcesz się szybko i skutecznie pozbyć problemów, które dopadły twój układ trawienny wypróbuj tych domowych na zgagę:

Wypij powoli, całą szklankę ciepłego, chudego mleka.

Łyżeczkę sody rozpuść w ciepłej wodzie i wypij.

Zjedz kilka migdałów, które neutralizują kwasy w żołądku.

Napij się wody z dodatkiem octu jabłkowego.

Zjedz banana, który może pomóc w neutralizacji kwasów żołądkowych dzięki swoim naturalnym właściwościom alkalizującym.