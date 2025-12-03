Magiczny rytuał na Boże Narodzenie. Podaruj bliskim pielęgnacyjną moc

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-12-03 14:25

Na te magiczne święta Caudalie przygotowała kolekcję wyjątkowych zestawów inspirowanych winoroślą – symbolem naturalnego piękna i odrodzenia. To idealny prezent dla każdej osoby, która kocha świadomą pielęgnację i pragnie otulić swoją skórę blaskiem w zimowy czas.

Grudziądzanka w finale Po.jpg

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Kobieta o jasnej karnacji, ubrana w ciemną, błyszczącą sukienkę z cekinami i długimi rękawami, stoi przodem do widza. Jej dłonie spoczywają na biodrach, podkreślając talię czarnym paskiem z prostokątną klamrą. Ma długie, falowane, brązowe włosy, rozpuszczone i częściowo opadające na ramiona. Delikatny makijaż podkreśla jej oczy, a z uszu zwisają długie, błyszczące kolczyki. Tło jest ciemne, z rzędami rozmytych, jasnych świateł, które emitują ciepłe, pomarańczowe światło, tworząc efekt sceniczny.

Zestawy zostały stworzone z myślą o środowisku i tradycji obdarowywania z troską: nie zawierają plastiku, powstały w Europie z papieru pochodzącego z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, a nadruk wykonano farbami pochodzenia roślinnego. To prezent, który nie tylko zachwyca, ale także wyraża odpowiedzialny wybór.

Limitowany zestaw Caudalie to perfekcyjnie skomponowana pielęgnacja, wzbogacona o dwa produkty w formacie podróżnym w prezencie. To doskonały pomysł na prezent pod choinkę, dla bliskiej osoby lub dla siebie, by celebrować zimowe chwile pełne piękna.

Krok 1: Maseczka detoksykująca Instant 15 ml (w prezencie)

Pierwszy krok świątecznego rytuału to głębokie oczyszczenie. Maseczka zwęża pory, redukuje nadmiar sebum i usuwa zanieczyszczenia, pozostawiając cerę świeżą, czystą i pełną zdrowego blasku. Idealna, aby przygotować skórę na świąteczne spotkania i makijaż.

Krok 2: Serum rozjaśniające przebarwienia 10 ml (w prezencie)

Serum koryguje przebarwienia różnego pochodzenia słoneczne, trądzikowe, ciążowe oraz związane z wiekiem. Zapobiega ich powstawaniu i przywraca cerze jednolity, promienny wygląd. Jego delikatna formuła sprawdzi się u każdego typu skóry, nawet tej najbardziej wrażliwej.

Krok 3: Woda rozświetlająca 100 ml

Finał rytuału to kultowa Woda rozświetlająca Caudalie, produkt w 100% naturalny, uwielbiany przez użytkowniczki na całym świecie. Rozświetla cerę, delikatnie zwęża pory, odświeża skórę w ciągu dnia i utrwala makijaż, nadając skórze harmonijny, świąteczny blask.

Podaruj rytuał, który łączy efektowną pielęgnację z magią świąt — idealny, by celebrować grudniowe chwile w pięknym stylu.

Caudalie

i

Autor: Caudalie/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki