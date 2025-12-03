Magiczny rytuał na Boże Narodzenie. Podaruj bliskim pielęgnacyjną moc

Zestawy zostały stworzone z myślą o środowisku i tradycji obdarowywania z troską: nie zawierają plastiku, powstały w Europie z papieru pochodzącego z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, a nadruk wykonano farbami pochodzenia roślinnego. To prezent, który nie tylko zachwyca, ale także wyraża odpowiedzialny wybór.

Limitowany zestaw Caudalie to perfekcyjnie skomponowana pielęgnacja, wzbogacona o dwa produkty w formacie podróżnym w prezencie. To doskonały pomysł na prezent pod choinkę, dla bliskiej osoby lub dla siebie, by celebrować zimowe chwile pełne piękna.

Krok 1: Maseczka detoksykująca Instant 15 ml (w prezencie)

Pierwszy krok świątecznego rytuału to głębokie oczyszczenie. Maseczka zwęża pory, redukuje nadmiar sebum i usuwa zanieczyszczenia, pozostawiając cerę świeżą, czystą i pełną zdrowego blasku. Idealna, aby przygotować skórę na świąteczne spotkania i makijaż.

Krok 2: Serum rozjaśniające przebarwienia 10 ml (w prezencie)

Serum koryguje przebarwienia różnego pochodzenia słoneczne, trądzikowe, ciążowe oraz związane z wiekiem. Zapobiega ich powstawaniu i przywraca cerze jednolity, promienny wygląd. Jego delikatna formuła sprawdzi się u każdego typu skóry, nawet tej najbardziej wrażliwej.

Krok 3: Woda rozświetlająca 100 ml

Finał rytuału to kultowa Woda rozświetlająca Caudalie, produkt w 100% naturalny, uwielbiany przez użytkowniczki na całym świecie. Rozświetla cerę, delikatnie zwęża pory, odświeża skórę w ciągu dnia i utrwala makijaż, nadając skórze harmonijny, świąteczny blask.

Podaruj rytuał, który łączy efektowną pielęgnację z magią świąt — idealny, by celebrować grudniowe chwile w pięknym stylu.