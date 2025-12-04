Świąteczne chwile pełne smaku i blasku

Zanim zabierzemy się do przygotowywania świątecznych potraw i dekoracji, wielu z nas poszukuje pomysłów na wyjątkowe prezenty, które będą nie tylko praktyczne, ale jednocześnie sprawią radość obdarowanym. Urządzenia Ninja pozwalają odkryć prawdziwą kulinarną magię świąt. Od espresso i latte jak z kawiarni, przez chrupiące przekąski z frytkownic beztłuszczowych, po domowe lody i mrożone napoje. Dzięki nim każdy może wyczarować wyjątkowe świąteczne menu i spędzić więcej czasu z rodziną przy stole. To także świetny pomysł na prezent, który umili przygotowania i pozwoli cieszyć się wspólnymi chwilami kulinarnych przyjemności w całym domu.

Produkty Shark Clean sprawiają, że przygotowania do świąt stają się łatwiejsze i przyjemniejsze. Od inteligentnych odkurzaczy i mopów, przez zaawansowane urządzenia piorące – wszystko działa tak, by dom i jego mieszkańcy mogli cieszyć się komfortem i świątecznym blaskiem bez zbędnego wysiłku. To doskonała propozycja prezentowa dla tych, którzy cenią wygodę i praktyczne rozwiązania, ułatwiające codzienne obowiązki.

Z kolei dzięki produktom Shark Beauty codzienna pielęgnacja staje się prawdziwym luksusowym rytuałem, pozwalającym każdemu poczuć się wyjątkowo. Innowacyjne sprzęty beauty, w tym między innymi akcesoria do stylizacji włosów to idealny prezent dla tych, którzy pragną dodać odrobinę magii do swojej rutyny pielęgnacyjnej.

Wyczaruj smak świąt ze sprzętami Ninja

Ninja Double Stack XL Air Fryer 9,5 L (SL451EU) to kompaktowa frytkownica beztłuszczowa z dwoma piętrami, która pozwala równocześnie przygotować aż cztery potrawy w różnych temperaturach. Dzięki sześciu funkcjom gotowania i cyfrowemu termometrowi każdy posiłek wychodzi perfekcyjnie – szybko, zdrowo i smacznie dla całej rodziny.

Ninja Foodi FlexDrawer 10,4 L (AF500EU) to innowacyjna frytkownica beztłuszczowa z możliwością gotowania w dwóch niezależnych strefach lub jednej dużej MegaZone, idealna do dużych dań i rodzinnych posiłków. Dzięki siedmiu funkcjom gotowania przygotujesz chrupiące, zdrowe i szybkie potrawy – od frytek po pieczone mięsa – zużywając mniej energii niż w piekarniku.

Ninja CRISPi 4‑w‑1 przenośny szklany air fryer (FN101EUSG) łączy w sobie smażenie beztłuszczowe, pieczenie, podgrzewanie i przywracanie chrupkości w jednym kompaktowym urządzeniu. Dzięki szklanym pojemnikom widzisz postęp gotowania na bieżąco, przygotowując zdrowe i szybkie posiłki nawet z minimalną ilością oleju.

Ninja Luxe Café Pro (ES701EU) to zaawansowany ekspres 3‑w‑1, łączący espresso, przelewowe i Cold Brew z wbudowanym młynkiem, tamperem i wagą. Dzięki 29 ustawieniom napojów i systemowi Dual-Froth przygotujesz w domu kawę jak z profesjonalnej kawiarni, łatwo dopasowując smak i piankę mleczną.

Ninja SLUSHi (FS301EU) to maszyna do mrożonych napojów z 5 ustawieniami: Slush, mrożony koktajl, Frappé, milkshake i mrożony sok. Pojemność 2,5 l pozwala przygotować co najmniej 7 porcji naraz, a technologia Rapid Chill utrzymuje napoje zamrożone nawet do 12 godzin. Dzięki cichej pracy i prostemu czyszczeniu to wygodne urządzenie dla całej rodziny.

Ninja Swirl by CREAMi (NC701EU) to maszyna do lodów 13 w 1, umożliwiająca przygotowanie lodów włoskich, świderków i klasycznych deserów z dodatkami. Posiada 2 pojemniki 480 ml i 13 programów obsługiwanych jednym przyciskiem, w tym tryb CreamiFit do niskokalorycznych deserów wysokobiałkowych. Wymaga wcześniejszego zamrożenia mieszanki, a dzięki łatwemu czyszczeniu i obsłudze pozwala na kreatywne przygotowywanie mrożonych deserów dla całej rodziny.

Ninja CREAMi Deluxe (NC502EU) 10 w 1 to maszyna do lodów i mrożonych napojów z trzema pojemnikami 709 ml. Technologia CREAMify pozwala szybko przygotować lody, sorbety, gelato, koktajle i slushi. Urządzenie wymaga wcześniejszego zamrożenia mieszanki, jest łatwe w obsłudze i czyszczeniu, a wersja Deluxe oferuje o 50 % więcej lodów niż poprzednia.

Zabłyśnij prezentami od Shark Clean i Shark Beauty

Shark Beauty Glam Multistyler (HD6052SEU) to wszechstronne urządzenie do stylizacji włosów, które suszy, prostuje, kręci i wygładza, zapewniając zdrowy połysk i objętość bez ryzyka uszkodzeń. Dzięki inteligentnym technologiom i wymiennym końcówkom codzienna stylizacja zamienia się w luksusowy rytuał, dając fryzurze efekt salonowy, dopasowany do każdego rodzaju włosów.

Shark PowerDetect Clean & Empty (IP3251EUT) to zaawansowany, bezprzewodowy odkurzacz, który automatycznie się opróżnia, ładuje i wykrywa zabrudzenia, zapewniając wyjątkową skuteczność sprzątania podłóg i dywanów. Wyposażony w technologie DuoClean Detect, DirectionDetect i Anti Hair Wrap Plus, łatwo usuwa kurz, sierść i włosy, a dzięki możliwości przekształcenia w odkurzacz ręczny sprawdza się również w trudno dostępnych miejscach.

Shark Hydrovac (WD210EU) to innowacyjny odkurzacz bezprzewodowy, który jednocześnie odkurza, mopuje i samoczynnie się czyści, skutecznie usuwając kurz, zabrudzenia i rozlane płyny z podłóg oraz dywaników. Dzięki inteligentnym technologiom, antybakteryjnej szczotce rolkowej i szybkiemu schnięciu powierzchni, codzienne sprzątanie staje się szybkie, higieniczne i wygodne, idealne dla domów z dziećmi i zwierzętami.

Shark StainStriker HairPro (PX250EUT) to kompaktowy, wyjątkowo skuteczny odkurzacz piorący, który błyskawicznie usuwa uporczywe plamy, brud i zapachy – idealny do domów ze zwierzętami. Dzięki mocnemu ssaniu, technologii przeciw zapychaniu oraz zestawowi specjalistycznych końcówek umożliwia szybkie, higieniczne czyszczenie dywanów, tapicerki i trudno dostępnych miejsc.