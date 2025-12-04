Taka promocja w Rossmannie, że aż kolana się uginają. Pięciogwiazdkowy podkład wygładzający zmarszczki teraz za 10 zł! Napina skórę jak gumka procy. „Efekt jak po profesjonalnym makijażu”

Szukasz idealnego podkładu, który oprócz wygładzenia skóry, zamaskuje widoczne na niej zmarszczki? To biegnij do Rossmanna, bo tam w najnowszej promocji dostaniesz wysoko oceniany podkład do twarzy za jedyne 10 złotych. Napina skórę i daje efekt perfekcyjnej gładkości. „Efekt jak po profesjonalnym makijażu” - piszą zachwycone nim kobiety.

  • Rossmann oferuje niezwykłą promocję na podkład Bielenda Blur Effect, dostępny teraz za jedyne 10,99 zł.
  • Ten fluid nie tylko doskonale kryje, ale także napina i wygładza cerę, dając efekt "blur" oraz redukując widoczność zmarszczek.
  • Sprawdź, dlaczego kobiety są zachwycone tym podkładem i jak możesz go dopasować do swojej karnacji!

Taka promocja w Rossmannie, że aż kolana się uginają. Podkład wygładzający zmarszczki za 10 zł

Promocje w Rossmannie to doskonała okazja, aby uzupełnić swoją kosmetyczkę o ulubione i sprawdzone kosmetyki do makijażu w znacznie niższych cenach. Jednym z hitów najnowszych promocji Rossmanna jest napinający podkład do twarzy marki Bielenda, który obecnie jest dostępny wyłącznie w tej drogerii. Mimo to już zebrał sporo pozytywnych opinii od użytkowniczek. Chodzi o podkład Bielenda Blur Effect, który w promocji Rossmanna kosztuje obecnie tylko 10,99 zł. Jest dostępny aż w trzech wariantach kolorystycznych, dzięki czemu każda kobieta dopasuje odcień odpowiedni do swojej karnacji. Co więcej podkład nie tylko znakomicie kryje niedoskonałości, ale także napina cerę i ją wygładza dzięki czemu wygląda młodo i świeżo.

Podkład w promocji Rossmanna wygładza zmarszczki i napina skórę

Bielenda Blur Effect to fluid, który natychmiastowo upiększa cerę, dając efekt "blur" – wygładzonej, niemal nieskazitelnej skóry. Dzięki niemu pory, drobne zmarszczki i niedoskonałości stają się mniej widoczne, a skóra zyskuje jedwabistą gładkość i subtelny blask. To podkład idealny dla każdego rodzaju skóry.

Kobiety są zachwycone odmładzającym podkładem z Rossmanna 

Choć Bielenda Blur Effect to podkład dostępny wyłącznie w Rossmannie, to już zebrał sporo pozytywnych opinii od zachwyconych nim użytkowniczek. Zdobył ocenę 5/5. A co piszą o nim kobiety?

  • Trzyma się świetnie, nawet po całym intensywnym dniu.
  • Daje efekt skóry bez skazy, jak po profesjonalnym makijażu.
  • Wygląda tak naturalnie, że trudno zauważyć, że cokolwiek mam na twarzy.
  • Bardzo mi przypasował, niebywale trwały. Dokładnie taki efekt, jakiego szukałam – świeżo, lekko i naturalnie.

- czytamy opinie w sklepie internetowym Rossmann.

Podkład Bielenda Rossmann

i

Autor: Rossmann/ Materiały prasowe Podkład Bielenda Rossmann
