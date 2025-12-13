Prezenty, które się nosi. Przewodnik po modowych upominkach

Pierwszą propozycją jest elegancka, bordowa torebka VAN GRAAF/TOMMY HILFIGER, idealna dla kobiet, które cenią funkcjonalność bez rezygnacji ze stylu retro. Jej kompaktowa forma, dwudzielna komora główna i gładka sztuczna skóra czynią z niej prezent praktyczny, a jednocześnie bardzo szykowny. Regulowany pasek pozwala zmieniać sposób noszenia: od klasycznej torebki na ramię po wygodną wersję crossbody. Dla miłośniczek bardziej młodzieżowych dodatków świetnie sprawdzi się czarna trapezowa torebka VAN GRAAF/GUESS, ozdobiona uroczymi kolorowymi zawieszkami.

Jednym z najbardziej uniwersalnych prezentów jest miękki, beżowo-trzcinowy szal VAN GRAAF/MARC O'POLO wykonany z wełny dziewiczej. To ponadczasowy dodatek do każdej zimowej garderoby; ciepły, wysokiej jakości, a jednocześnie w neutralnej kolorystyce, która pasuje do wielu stylizacji. Z kolei beżowo-niebieska apaszka VAN GRAAF/GUESS z motywem jeździeckim to propozycja dla kobiet lubiących wyraziste nadruki i akcenty inspirowane estetyką heritage. Duży format umożliwia wiele sposobów stylizacji: od klasycznego wiązania pod szyją, przez opaskę do włosów, aż po ozdobę torebki.

Męską część świątecznego przewodnika otwiera ponadczasowy szalik z czystego kaszmiru od VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING w kolorze butelkowej zieleni. Kaszmir to jeden z najbardziej luksusowych surowców: miękki, lekki, hipoalergiczny, a jednocześnie wyjątkowo ciepły. Taki prezent automatycznie pozostaje w garderobie na lata. Do kompletu dobrze pasują czarne skórzane rękawiczki VAN GRAAF/BOSS wykonane z miękkiej skóry jagnięcej. Minimalistyczny fason, delikatne logo i funkcja dotykowa sprawiają, że można używać smartfona bez zdejmowania rękawiczek, co każdy obdarowany doceni szczególnie podczas mroźnego dnia. Stylowym prezentem dla wymagających mężczyzn jest także szara czapka typu kaszkiet VAN GRAAF/GÖTTMANN. Jej wodoodporna mieszanka wełny i klasyczna forma przywołują skojarzenia z estetyką serialu „Peaky Blinders”, ale jednocześnie wpisują się we współczesną modę miejską.

Nie byłoby świąt bez choć jednego humorystycznego akcentu. Granatowa koszula VAN GRAAF/ONLY & SONS z gęstym wzorem Świętych Mikołajów to propozycja dla mężczyzn, którzy do świątecznej garderoby podchodzą z przymrużeniem oka. Wykonana z lekkiej bawełny, sprawdzi się podczas rodzinnych spotkań i grudniowych imprez firmowych. Dla tych, którzy dużo podróżują, dobrym prezentem będzie czarna kosmetyczka VAN GRAAF/BOSS, wykonana z trwałej sztucznej skóry. Pojemna, minimalistyczna saszetka oferuje dużo miejsca i wygodną organizację dzięki wewnętrznym kieszeniom i dodatkowej przegródce na zamek. Całość męskiej sekcji zamyka zestaw dla współczesnego dandysa: muszka, poszetka i szelki VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING LONDON w drobny kwiatowy wzór. Koniakowe skórzane detale dodają jakości, a całość zapakowana w eleganckie pudełko stanowi prezent, który przyciąga uwagę już w momencie otwarcia.