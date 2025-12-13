Japonki robią to regularnie i nie mają lwiej zmarszczki. Zagotuj odrobinę w garnuszku i nałoż na czoło. Skóra zostanie napięta, a bruzda wygładzona

Japonki, znane z nieskazitelnej cery, czerpią z natury, tworząc domowe maseczki, które uzupełniają ich profesjonalną pielęgnację.

Domowa maseczka na lwią zmarszczkę. Japonki sięgają po nią regularnie

Azjatki słyną z pięknej i gładkiej skóry. Azjatycka pielęgnacja w ostatnim czasie zdominowała rynek beauty. Jednak sekret urody Japonek to nie tylko wyszukane kosmetyki, ale także umiejętność wykorzystywania darów natury. Nie od dziś wiadomo, że w naturze znajdziemy wiele cennych składników, które korzystnie wpływają na skórę. Domowe, własnoręcznie przygotowywane maseczki mogą stanowić rewelacyjne uzupełnienie profesjonalnej pielęgnacji. Warto jednak pamiętać, by domowe kosmetyki zużywać na bieżąco. Nie mają one bowiem w składzie konserwantów, które przedłużą ich trwałość.

Do przygotowania japońskiej maseczki na zmarszczki będziesz potrzebować:

3 łyżki ryżu,

2 łyżeczki oleju kokosowego,

1 łyżka mleka,

1 łyżka miodu.

W niewielkim garnuszku zagotuj ryż i odcedź. Odstaw wodę po gotowaniu, a do ryżu dodaj olej kokosowy, miód oraz ciepłe mleko. Całość dokładnie wymieszaj i nałóż na skórę. Maseczkę pozostaw na cerze do całkowitego wyschnięcia, a po tym czasie zmyj ją wodą po gotowaniu ryżu. Tak przygotowana maseczka to prawdziwa bomba witamin dla Twojej skóry. Ryż bogaty jest w wiele cennych składników odżywczych, w tym w skwalen, który ma właściwości przeciwgrzybiczne oraz przeciwbakteryjne. Opóźnia on procesy starzenia się skóry i często wykorzystywany jest w kosmetologii. Dodatkowo ryż zawiera w swoim składzie kwas linolowy, który ma właściwości przeciwutleniające i stymuluje procesy produkcji kolagenu. Mleko działa łagodząco, niweluje stany zapalne oraz redukuje trądzik. Z kolei miód to przede wszystkim ukojenie oraz regeneracja.

Od czego powstaje lwia zmarszczka?

Lwia zmarszczka to nic innego jak poprzeczna bruzda na czole pomiędzy brwiami. Jak wiele czynników procesów starzenia się skóry powstaje w wyniku genetyki, źle dobranej pielęgnacji oraz tylu życia. Lwia zmarszczka bywa mimiczna i częściej powstaje u osób marszczących brwi. Aby zminimalizować ryzyko pojawiania się zmarszczek należy prowadzić zdrowy tryb życia i dbać o prawidłowy poziom nawilżenia skóry. W przypadku lwiej zmarszczki skuteczne mogą okazać się również masaże. Opuszkami palców ugniataj i rozciągaj skórę na czole na boli. Dzięki temu wygładzisz bruzdę i sprawisz, że będzie ona mniej widoczna.